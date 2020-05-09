Иркутские связисты в годы Великой Отечественной войны: подвиг должен жить в веках

В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы. О войне написано много книг, снято большое количество фильмов. Но история продолжает собираться по крупицам благодаря воспоминаниям очевидцев.

На долю людей этой профессии выпало немало тягот и лишений. На передовой им приходилось в любую погоду, ползком или короткими перебежками тянуть телефонный провод или искать его повреждения, тащить на спине катушку с проводами, а еще винтовку или автомат. Многие связисты по-пластунски проползли не одну сотню километров, преодолели с катушкой на подручных средствах десятки больших и малых рек, не раз отбивались от врага. Без преувеличения можно сказать, что своей самоотверженной, слаженной работой связисты внесли весомую лепту в разгром вражеских войск. В документах, которые хранятся в Музее связи ПАО "Ростелеком" говорится о том, как Иркутск узнал о Великой Отечественной войне - из сводки ТАСС: «22 июня 1941 года в Иркутске выдалось отличным: было солнечное яркое утро, а сводка сообщала о начале войны. Так закончилась мирная жизнь и начались тяжелые годы».

Иркутский областной телеграф был одним из шестнадцати крупных узлов страны, двенадцатый по мощности. Только через него страна могла принять и передать сообщения в Якутию, Читу, Улан-Удэ. Это была единственная прямая связь между столицей и регионами. Практически все опытные связисты, в том числе и женщины, ушли на фронт. Из Иркутского телеграфа ушло 165 специалистов. В бригадах, состоявших до войны преимущественно из мужчин, стали работать женщины. Война изменила и специфику работы. Если ранее телеграфный обмен составлял 21 тысячу телеграмм в сутки, то в военные годы нагрузка увеличилась вдвое. Телеграф работал в три смены.

Фото: архив Музея связи ПАО "Ростелеком"

О положении на фронте иркутяне и жители области узнавали из сводок «Совинформбюро», ежедневно передаваемым по проводному радио. Рупорных громкоговорителей было очень мало. Для установки радиоточек использовали печную проволоку, самодельные ограничители из бракованных патронов. В дело шло все, даже горлышки от бутылок вместо изоляторов, полвагона колючей проволоки, раздобытой в одном из лагерей под Тайшетом, позволили снабдить проводами практически все радиоузлы Иркутской области. За годы войны количество радиоточек удвоилось и достигло 24 тысяч, до 5 кВт возросла мощность питания.

Фото: архив Музея связи ПАО "Ростелеком"

На фронте от связи зависело многое, а иногда – исход битвы. Известен подаиг связиста Путилина, когда он будучи раненым, мог уйти к своим, но остался и, зажав провода зубами, держался до последнего. Его так и нашли потом, убитого, с проводами в зубах. На Восточном фронте со связью солдаты «намучались»: только проведут кабель по кустам, пронесутся военные – все порубят, и вновь нужно восстанавливать. Связисты Приангарья оказывали посильную помощь фронту: сдавали семейные ценности, золотые украшения, серебряные монеты, собирали теплые вещи, продовольственные подарки фронтовикам. Всего было собрано 632 493 рубля. 162 823 рубля ушло на строительство танковой колонны «Связист». Подпиской на военный заем и различными денежно-вещевыми лотереями было собрано 1 453 611 рублей.

75 лет назад над поверженным Рейхстагом взметнулось знамя Победы. Связисты первыми узнали об окончании войны. Они принимали сообщения на телетайпные ленты, плакали о товарищах, не вернувшихся с фронта, и радовались подвигу советского народа, который должен жить в веках. Сотрудники "Ростелекома" хранят память о событиях тех лет и стараются достойно продолжать дело своих предшественников, передавая опыт молодому поколению.