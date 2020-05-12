Безопасная детская стоматология во время коронавируса в Иркутске

Руководство, врачи и медперсонал детская стоматология Иркутск Кристалл ответственно относится к здоровью своих маленьких пациентов и их родителей. Мы сделали все, чтобы с полным правом утверждать: в нашей клинике - вы в полной безопасности!

В помещениях клиники создана максимально безопасная среда: надежно блокированы все пути проникновения инфекции. С первых дней распространения вируса мы ввели и тщательнейшим образом соблюдаем повышенные меры безопасности:

- врачи и все сотрудники клиники - только в медицинских масках и перчатках! Одноразовые маски и перчатки меняются регулярно.

- всем-всем-всем измеряем температуру: в клинику не пройдет человек с малейшими признаками ОРВИ.

Доктора и медперсонал проходят обязательный осмотр перед началом работы, а также измеряют температуру дважды в течение рабочего дня. Посетителям клиники измеряют температуру на ресепшн бесконтактным способом при помощи инфракрасных термометров - это достоверно и полностью безопасно.

- санитарная обработка и дезинфекция всех кабинетов, коридоров и холлов клиники, а также санузлов проводится несколько раз в течение рабочего дня. Используются рекомендованные ВОЗ современные дезинфицирующие составы. Дополнительная обработка всех помещений ведется при помощи УФ ламп закрытого типа. А дверные ручки и прочие поверхности, с которыми мы контактируем чаще всего, обрабатываются каждый час.

- в санузлах всегда в наличии дезинфицирующие составы для обработки рук - не забывайте использовать их, дорогие посетители!

- наше расписание мы постарались скорректировать таким образом, чтобы пациентам, ожидающим приема, не приходилось контактировать друг с другом.

Мы реально заботимся о безопасности каждого своего пациента. Откладывать визит в клинику "до лучших времен" нет никакой необходимости - лечить детские зубы все-таки нужно вовремя. А затягивать с лечением - и опасно, и вредно.

Делая выбор сердцем, мы никогда не ошибаемся. Родители юных пациентов «Кристалла» уверены, что все изменится к лучшему - и у их детей будут здоровые зубы и белоснежные радостные улыбки.

Контакты: детская стоматология Иркутск Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

Фото: архив компании

Лечим зубы без слез и страха: какой должна быть детская стоматология

Как найти детского зубного врача, который не только качественно вылечит ребенку зубы, но и не внушит ему стойкую неприязнь к визитам в стоматологическую клинику? Такая проблема до недавнего времени остро стояла практически перед всеми иркутскими родителями. Лечение в муниципальных районных стоматологиях в рамках полиса ОМС вряд ли устраивает тех, кто внимательно и ответственно относится к здоровью своего малыша, а тем более - к его психологическому благополучию.

К счастью, теперь в Иркутске несложно сделать правильный выбор. В семейной стоматологии Иркутск Кристалл каждому юному пациенту гарантировано бережное отношение и максимум внимания. Ребенку не должно быть больно и страшно! - вот принцип, которым врачи Кристалла руководствуются неукоснительно.

С детьми здесь работают опытные врачи, специализирующиеся именно в детской и подростковой стоматологии. В клинике доступны все виды современной стоматологической помощи: ведут прием терапевты, ортодонты (брекеты), детский хирург-стоматолог. И, как отмечают родители юных пациентов, визит к зубному врачу не становится для ребенка неприятным или, тем более, травмирующим событием. Напротив, дети приходят на прием без страха и даже с удовольствием.

Совсем не строгий доктор расскажет, как именно он будет лечить зуб, покажет свои инструменты и даст их рассмотреть, внушит уверенность робкому ребенку, успокоит и заинтересует шалуна. Каждый врач Кристалла - настоящий детский психолог-практик!

В распоряжении врачей - качественное стоматологическое оборудование, предназначенное именно для лечения детских зубов. Никаких устаревших моделей бормашин, пугающих даже взрослых своим визгом и вибрацией. Современная техника дает возможность проводить лечение с минимальным дискомфортом для маленького пациента. К тому же врачи Кристалла очень серьезно относятся к вопросам анестезии: используются только безопасные и наиболее эффективные анестетики, а также различные способы их введения - гели, аппликации, спреи. Терпеть боль не придется ни одной минуты! - а ведь это так важно при лечении маленьких детей.

Если же ребенок слишком боится (возможно, он уже испытал стресс в кресле стоматолога) - выходом становится лечение зубов под седацией Иркутск. Это лучшая альтернатива общему наркозу, который отнюдь не безопасен для детского организма. Под седацией малыш, да и взрослый, полностью расслабляется и чувствует себя спокойно, комфортно, уходит страх и нервозность. Эффект достигается при вдыхании через носовую маску специальной газовой смеси (воздух с добавкой закиси азота). Врач получает возможность максимально тщательно выполнять свою работу, не отвлекаясь на уговоры и попытки удержать ребенка в кресле. Результаты такого лечения в разы лучше. Удобно и для ребенка, и для родителей и то, что за один сеанс под седацией можно пролечить не один зуб, а все нуждающиеся в лечении.

Под седацией зубов чаще лечат осложненный кариес или запущенный пульпит, удаляют зубы. Но если ребенок регулярно бывает в клинике Кристалл на профилактических осмотрах, такого лечения ему может вовсе никогда не понадобиться. К здоровью молочных зубов своих юных пациентов врачи клиники относятся очень внимательно. Здесь вам никогда не предложат удалить молочный зуб до времени его естественной смены коренным: молочные зубы нужно обязательно лечить и сохранять. Врачи Кристалла не устают объяснять это родителям.

В практике врачей иркутской детской стоматологии Кристалл - весь спектр современных высокоэффективных методов профилактики и лечения. С кариесом, выявленным на начальной стадии, здесь умеют справляться даже без постановки пломб. Используются реминерализация эмали молочных зубов, запечатка фиссур, обработка гель-лаками и пр. Максимум внимания уделяется профилактике нарушений прикуса, а также их своевременной и точной коррекции.

Сотни иркутян рады, что остановили свой выбор именно на этой клинике. Делая выбор сердцем, мы никогда не ошибаемся. Родители юных пациентов Кристалла уверены, что все изменится к лучшему - и у их детей будут здоровые зубы и белоснежные радостные улыбки.

Контакты: детская стоматология Иркутск Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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