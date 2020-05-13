Работать из дома: опытом организации труда поделилась компания S-Classic

«Верить в лучшее и находить плюсы в сложившейся ситуации!» - под таким девизом компания S-Classic перевела своих сотрудников на удаленную работу, когда открытие мебельных салонов еще было под запретом.

- У многих карантин превратился в отпуск, а нам скучать было совершенно некогда, - поделилась опытом работы в условиях режима самоизоляции Елена Березина, основатель и креативный директор компании S-Classic. – Закрыть все шоу-румы и распустить сотрудников было нелегко, но мы смогли перестроиться, постарались задействовать основную часть специалистов работой из дома.

Фото: предоставлено пресс-службой S-Classic.

Елена рассказала, что за несколько карантинных недель было проведено такое количество онлайн-совещаний, о котором прежде в компании и не помышляли.

- Наше рабочее время было расписано буквально по минутам! - подчеркнула она. - Да, мы видели друг друга по монитору, иногда с питомцем на руках или чашечкой чая-кофе, но вся наша дружная команда была при деле. Когда в дистанционном режиме трудился уже весь коллектив, мы поняли, как это здорово: по-новому взглянуть на ситуацию, не расслабляться, думать и действовать!

Люди, полные энтузиазма, стремились принести пользу. Тех, кого задействовать не получалось, а это в основном службы охраны и клининга, пришлось отпустить в оплачиваемый отпуск. Но главное - никого не уволили, ничего подобного даже в планах нет.

За время самоизоляции в S-Classic переоценили многие бизнес-процессы, разработали и внедрили новые инструменты для командной работы посредством телекоммуникационных и информационных технологий и поняли, насколько эффективно и оперативно можно решать множество задач.

-Теперь наш опыт позволяет продуктивно работать с клиентами и дизайнерами в on-line. Наши специалисты оперативно отвечают на запросы, делают индивидуальные предложения каждому заказчику. Клиенты, насидевшись дома, сейчас уже довольно активны в выборе новых предметов интерьера, текстиля, посуды. Появились и те, кто взглянул на свой дом или квартиру по-новому и захотел серьезных перемен! - отметила Елена Березина.

Фото: предоставлено пресс-службой S-Classic.

Несмотря на ситуацию с пандемией, многие клиенты не хотят ждать. Кому-то очень важно въехать в новый дом, а кому-то именно сейчас необходимы кресло, торшер или бытовая техника! S-Classic предоставляет возможность выбирать товары на сайте и получать их на дом с бесплатной доставкой в пределах Иркутска. Кроме того, с помощью транспортных компаний организована доставка и в другие города.

Чтобы поддержать клиентов в это непростое время, компания S-Classic сохранила стоимость товаров, которые уже были в наличии, на том уровне, когда курс евро равнялся 72-м рублям. При этом еще и скидки предоставляются - от 10% до 50%.

- Наша «подушка безопасности» позволила сегодня продавать товары с минусовой маржинальностью, - рассказала Елена. - Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы платить зарплату людям и сохранять свою команду; для того, чтобы завтра иметь возможность привезти новые коллекции и развиваться.

В рамках компании работает дизайн-бюро и ведется разработка дизайн-проектов для комплексных клиентов из Иркутска и других городов России.

Фото: предоставлено пресс-службой S-Classic.

- Наши дизайн-проекты «под ключ» – это наша гордость, наш многолетний опыт и вкус, - поделилась Елена Березина.

Посмотреть проекты дизайн-бюро S-Classic, товары в наличие, узнать о новых поступлениях, выгодных предложениях, можно на официальном сайте компании www.sclassic.ru . В Инстаграме запущен проект S-CLASSIC-OUTLET @sclassic_outlet, в рамках которого товары с большими скидками можно выбирать прямо в телефоне.

Фото: предоставлено пресс-службой S-Classic.

Глядя в будущее с оптимизмом, компания S-Classic решила поделиться позитивом со всеми, кому по разным причинам, сегодня приходится нелегко, и поддержала организацию онлайн - концерта группы «Доктор Джаз» #Джазпротивкороновируса, который транслировался 24 апреля на телеканале «ТИВИСИ HD», на радио «Комсомольская правда в Иркутске» ( 91,5 FM), а также на сайте irk.kp.ru.

Кроме того, поддержку получил и концерт «Классика против коронавируса». Выступление Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии посвящено Дню Победы и борьбе с COVID-19, прошедший 7 мая на сайте irk.kp.ru, в группах «Комсомолки» в соцсетях, на телеканале «ТИВИСИ HD». Концерт транслировался и на радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске).

- Тем, кто загрустил в это непростое время, мы желаем находить полезные дела и развлечения и не унывать! Всем сейчас нужны силы, а особенно врачам, которые стоят на защите нашего здоровья. Ну а мы теперь точно знаем, что делать дальше и как развиваться в современном мире. Опыт, приобретенный нами в условиях самоизоляции, бесценен, – подчеркнула Елена Березина.

КОНТАКТЫ

Телефон: +7 (3952) 258-258

E-mail: office@sclassic.ru

Сайт: www.sclassic.ru

Аккаунты в «Инстаграме»:

@sclassicirk

@dolce_vita_irk

@natuzzi_irkutsk

@sclassic_outlet

На правах рекламы.