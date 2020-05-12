Сергей Безруков назвал иркутского хирурга Юрия Козлова героем нашего времени

Есть масса людей, которые ежедневно, приходя на работу, совершают подвиг. Они спасают жизни людей, тратят время и силы, всего себя, чтобы маленькая искорка жизни не потухла. И не думают о том, что их будничная работа - подвиг. Таких людей много, они есть среди нас. Это врачи, и это не только врачи. Это и пожарные, и спасатели, и полицейские, и учителя. Каждому из них мы благодарны.Но есть среди них люди -легенды. Такие, как детский хирург из Иркутска Юрий Козлов, известный на весь мир своими операциями новорожденным. Свой флешмоб #героинашеговремени известный российский актер Сергей Безруков начал с рассказа о нем.

"Сегодня я расскажу вам о враче. Он из Иркутска. Делает операции новорожденным детям, недоношенным! А совсем недавно была проведена операция, вдумайтесь, внутриутробно, еще нерожденному ребёнку. Команда из Иркутска, Екатеринбурга, Кемерова делала операцию 5 часов девочке, которая весила всего 600 граммов. Ребенок мог родиться с параличом нижних конечностей, с водянкой головного мозга. А родилась здоровая девочка. Юрий Козлов оперирует инструментами 3 миллиметра в диаметре. Несколько часов. полная самоотдача. Такие операции - как полёт в космос. Я горжусь, что знаю такого врача!!!! Обращаюсь к своим коллегам, и ко всем своим подписчикам, давайте расскажем о героях нашего времени"

s_bezrukov Сергей Безруков рассказал подписчикам о том, как детский хирург из Иркутска спас новорожденную девочку

Сергей Безруков передал эстафету своим коллегам - Гоше Куценко, Нонне Гришаевой, Илье Авербуху, Андрею Мерзликину, Ирине Безруковой. Этим людям доверяют. И, надеемся, они назовут нам и другие имена настоящих героев нашего времени. Будем ждать. А пока - о хирурге Козлове и той самой операции по спасению девочки, которая еще не родилась. Из Магнитогорска.

"Комсомолка" писала об этом. Напомним.

Ребенок был долгожданным. Но доктор, который делал УЗИ, побледнел.

- «Спина бифида» или проще говоря, спинномозговая грыжа... - вспоминала тот день Наталья в разговоре с корреспондентом "КП-Иркутск". - Патология встречается у 1 - 2 новорожденных из 10 тысяч!

Как оказалось, у будущего ребенка обнаружили расщепление задней части позвоночника, поэтому девочка могла родиться с парализованными ногами и остаться на всю жизнь инвалидом. Такой диагноз доктора поставили крохе, которой до появления на свет оставалось еще более трех месяцев. Шансом спасти малышку могла быть операция. Сложнейшая, тончайшая, внутриутробная. .

Врачи, уже в Челябинске, собрали консилиум. Оказалось, что такие уникальные операции в мире могут провести всего 6 (!) специалистов, которые работают в США, Германии, Испании и Бразилии. В России подобных операций еще никто не проводил.

Операцию Наталье было решено проводить в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и детства в Екатеринбурге. Для этого собрали бригаду лучших детских хирургов Урала и Сибири. Одним из тех, кто накладывал швы 600-граммовой нерожденной пациентке, стал иркутский хирург с мировой славой, один из лидеров детской эндохирургии в мире Юрий Козлов.

Операция шла 4,5 часа. Фото: предоставлено Юрием Козловым

- Ко мне за помощью обратились, так как у меня огромный опыт хирургии детей с очень маленькой массой тела, - рассказывает "КП-Иркутск" Юрий Козлов. - А такую операцию мечтает сделать каждый детский хирург. Сначала я связался по телемосту с коллегами, мы обсудили детали. Процедуру назначили на 18 февраля. В тот день я прилетел в Екатеринбург и прямо с трапа самолета отправился в больницу. В обед зашел в операционную, а уже вечером летел обратно.

Операция длилась 4 часа 25 минут. Кроме докторов из Иркутска Юрия Козлова и Андрея Распутина работала целая команда в составе кемеровского нейрохирурга Константина Ковалькова, местных специалистов в Галины Малыгиной, Натальи Косовцевой и других.

На этом фото этап наложения швов на кожу в области дефекта позвоночника. Фото: предоставлено Юрием Козловым.

Завершилось все обыкновенным чудом. Да! Спустя почти два месяца - 19 апреля - в уральском Челябинске родилась обыкновенная девочка весом 2225 граммов и ростом 44 см. Без всяких патологий.С необыкновенной историей своего появления на свет. Этого сами врачи ждали пожалуй, не меньше будущей мамы. И радовались наравне с ней.

А малышку назвали Викторией, что означает «победа». Мы желаем девочке счастья!

Юрий Козлов один из лучших детских хирургов в мире.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СПРАВКА "КП"

Юрий Андреевич Козлов, хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Юрий Козлов - из поселка Куйтун в Иркутской области. Закончил ИГМУ.. С 1993 года работает в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время он провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году доктора признали лучшим детским хирургом страны.

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