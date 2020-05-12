2020-05-12T18:48:32+03:00
Происшествия

За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской области

За эти деньги он обещал выделить бизнесмену лесной участок под заготовку древесины
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской областиЗа взятку в 1,4 миллиона рублей предстанет перед судом директор лесхоза из Иркутской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела, по которому проходит 33-летний директор одного из лесхозов. По версии следствия, в августе 2019 года, он потребовал от предпринимателя взятку в 1 миллион 400 тысяч рублей. За эту круглую сумму директор лесхоза пообещал выделить бизнесмену лесной участок под заготовку спелой и перестойной древесины. Бонусом, за эти деньги он предложил коммерсанту свое покровительство.

Для передачи требуемой суммы, директор лесхоза нанял посредника - 39-летнего жителя Зимы. Следователи и сотрудники ФСБ задержали его с поличным в тот момент, когда он получал первую часть взятки, которая составляла 250 тысяч рублей.

- Самого директора задержали после проведения обыска в его служебном кабинете, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Он обвиняется по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Посредник проходит по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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