Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда предстанет перед судом

В Иркутске подходит к концу расследование громкого уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других лиц, которые проходят по делу о масштабной вырубке леса в заказнике «Туколонь».

Напомним, наручники на руках высокопоставленного чиновника сотрудники ФСБ захлопнули 6 июня 2019 года. Произошло это в московском аэропорту Шереметьево. В тот же день Сергея Шеверду доставили обратно в Иркутск, где следователи предъявили ему обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, чиновник, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района, в силу занимаемой должности принял активные меры к продолжению рубки леса на территории «Туколони» и нарушению его режима. Таким образом, в результате совместных преступных действий указанных лиц была незаконно назначена, согласована и проведена сплошная санитарная рубка в заказнике на площади около 120 га. Лесному фонду России причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

- По этому делу допрошено более 100 свидетелей и специалистов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Проведено более 15 судебных экспертиз, в том числе эколого-оценочные, экологические, дендрохронологические экспертизы. Уголовное дело из 84 томов с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Летом прошлого года следователи изъяли у Сергея Шеверды автомобиль марки Volkswagen Touareg стоимостью около 1,5 млн рублей. Также у него найдены крупные суммы денег. 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей хранились в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды (Подробности)

Volkswagen Touareg и 80 тысяч долларов: арестовано имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды (Подробности)