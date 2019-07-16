Volkswagen Touareg и 80 тысяч долларов: арестовано имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды

Следователи нашли и наложили арест на имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, который сейчас находится в СИЗО по уголовному делу о незаконной рубке леса в заказнике «Туколонь».

- Изъяты автомобиль марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. – Также найдены крупные суммы денег. 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей хранились в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска.

Напомним, Сергею Шеверде предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи считают, что чиновник, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Как итог: из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России причинили ущерб в 748 млн рублей.

Арестовали Сергея Шеверду 6 июня в московском аэропорту Шереметьево и сразу доставили в Иркутск. Под арестом чиновник находится с 7 июня.

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