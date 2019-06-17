Апелляция отклонена: министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под стражей

Останется под стражей, как минимум до 6 августа. Иркутский областной суд, 17 июня отклонил апелляцию министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды на меру пресечения, которую ему избрали после задержания. Об этом сообщили в пресс-службе суда сразу после завершения заседания.

Напомним, наручники на руках высокопоставленного чиновника сотрудники ФСБ захлопнули 6 июня в московском аэропорту Шереметьево. В тот же день его доставили обратно в Иркутск.

Задержание Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево. Фото: ФСБ Иркутской области

Следственный комитет предъявил Сергею Шеверде обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Оказалось, что министра задержали в рамках нашумевшего расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Ранее стало известно о задержании замминистра, директора лесхоза и инженера-лесопатолога, которые незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в «Туколони» на площади около 120 гектаров. Таким образом, причинив ущерб в 748 миллионов рублей лесному фонду России, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, и животному миру.

- Что касается Сергея Шеверды, то он, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки, - сообщали в СУ СК России по Иркутской области. - И в силу занимаемой должности способствовал проведению мероприятий по заготовке древесины.

К слову, еще до отклонения апелляции, стало известно, что на время следствия Сергей Шеверда сохранит пост министра лесного комплекса. На какое время может растянуться расследование этого уголовного дела, сказать пока сложно. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Сергей Шеверда общался с участниками заседания по видеосвязи. Фото: Иркутский областной суд.

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СПРАВКА «КП»

Сергей Шеверда

Сергей Шеверда родился в Усть-Илимске.

В 1997 году окончил Братский индустриальный институт по специальности "инженер-технолог", в 2002 году получил второе образование в Красноярске, закончил СГУ с дипломом по специальности "лесной инженер".

Начинал работать на Усть-Илимском лесопильно-деревообрабатывающем заводе. Позднее, шесть лет, с 1999 по 2005 год трудился в Сосновском лесничестве Северного лесхоза Усть-Илимска. Здесь он начал с должности мастера леса и дослужился до главного лесничего. В 2007 стал директором Падунского лесхоза.

В 2008 году руководил территориальным управлениес агентства лесного хозяйства Иркутской области, затем до 2010 года являлся начальником Падунского лесничества. С 2010 по 2015 – директором ООО "Лесинформ" Иркутск. С 2015 года он стал директором ФБУ "Рослесозащита" – "Центр защиты леса Иркутской области".

На должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области Сеергей Шеверда был назначен 11 марта 2016 года.