2019-06-07T15:24:14+03:00
Происшествия

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду заключили под стражу на 2 месяца

Сергея Шеверду обвиняют в превышении должностных полномочий в связи с незаконной рубкой в заказнике «Туколонь»
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду заключили под стражу на 2 месяца. Фото: правительство Иркутской области.Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду заключили под стражу на 2 месяца. Фото: правительство Иркутской области.
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В Иркутске суд избрал меру пресечения для министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверда. Напомним, что 6 июня высокопоставленный чиновник был задержан в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками ФСБ России. Тем же днем Сергея Шеверду в сопровождении оперативников доставили в Иркутск.

Следственный комитет уже предъявил чиновнику обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». В ведомстве полагают, что Сергей Шеверда знал, о том, что оснований для проведения сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь», нет.

- По решению суда Сергею Шеверде избрана мера пресечения - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.- Его заключили под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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