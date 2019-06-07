2019-06-07T04:45:12+03:00
Общество

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний

Расследование уголовного дела продолжается [видео]
Мария КНЯЗЕВА
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Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний. Фрагмент с видео СК СУ по Иркутской области.Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний. Фрагмент с видео СК СУ по Иркутской области.
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Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда накануне был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту. Напомним, его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи совместно с сотрудниками прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области собрали достаточно доказательств о том, что «санитарная» рубка в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области была незаконной. Как установили специалисты, в результате на площади около 120 гектаров лесному фонду России, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, животному миру причинен ущерб в 748 миллионов рублей.

В настоящее время Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний. Он прилетел в столицу Приангарья и в окружении сотрудников ФСБ, которые взяв его под руки, доставили его в Следственный комитет РФ Следственного управления по Иркутской области. Сейчас с министром лесного комплекса работают следователи.

Министр лесного комплекса доставлен в Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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