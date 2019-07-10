СК: расследование в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды подходит к концу

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-10T18:18:11+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, и его заместителя выходит на финишную прямую. Вскоре им будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Напомним, Сергею Шеверде предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий» по делу о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь». Наручники на руках высокопоставленного чиновника сотрудники ФСБ захлопнули 6 июня в московском аэропорту Шереметьево. В тот же день его доставили обратно в Иркутск.

По версии следствия, Сергей Шеверда, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Следователи выяснили, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду России был причинен ущерб в 748 млн рублей. Под стражей Сергей Шеверда находится с 7 июня.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713229" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU