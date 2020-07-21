Иркутяне жарят шашлыки на крышах: после пожара в ЖК Сантоки МЧС проверяет многоэтажки

Языки пламени и густой черный дым, валящий с крыши 20-этажного жилого дома, который был виден в соседних районах. Эту страшную картину, почти как в фильме-катастрофе, жители ЖК Сантоки в Иркутске до сих пор вспоминают с содроганием. Воскресным утром, 12 июля, там загорелась мансарда высотки. Чудом огонь не перекинулся на нижние квартиры и не распространился по всему дому. Тогда трагедии удалось избежать. Пожар потушили за час, никто из жильцов не пострадал. Как позже выяснилось, ЧП произошло из-за того, что на крыше кто-то решил…пожарить шашлыки. Более того, в самом доме нашли серьезные нарушения. Например, там элементарно не работали системы пожаротушения.

Сначала вместе со спасателями заглядываем на крышу домаФото: Андрей СИНЬКОВ

Чтобы, узнать, могут ли жители других иркутских многоэтажек спать спокойно, и насколько дома вообще готовы к подобным ситуациям, корреспонденты "КП"-Иркутск" отправились в рейд со спасателями по городским высоткам.

- Наша задача – проверить все здания от 16 этажей и выше, - объясняет перед входом в 16-этажку по улице Дальневосточная начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артем Отришко. - Всего, по всему городу 161 такой дом. Все нужно успеть до конца июля (такую задачу поставил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, Прим. ред.) При этом, на один дом уходит около часа.

Итак, что проверяем? Главное - это конечно, системы пожарной безопасности. Есть ли они вообще, исправны ли? Также важна работа системы вентиляции, сигнализации, оповещения, наличие на этажах пожарных рукавов. Но, начинаем наш осмотр не с этого. Сначала забираемся на крышу.

- А вот и первый сюрприз, - вздыхают спасатели, подойдя к заграждению. – Взгляните-ка туда.

Подойдя к перилам, видим, как на террасе, несколькими этажами ниже, на куске металлического листа одиноко стоит …мангал. На нем решетка для мяса, а внутри уголь. Видно, что шашлычок тут жарили, скорее всего, в прошедшие выходные. А что, вид здесь открывается шикарный. Сидя под палящим солнцем, можно любоваться набережной Ангары. Похоже, владелец мангала, жаря мясо, не думал, что история, как в ЖК Сантоки может повториться у него.

А вот и мангал на террасеФото: Андрей СИНЬКОВ

- Пожар в Сантоки для всех должен быть примером, как не надо себя вести, - говорит Артем Отришко. – Тушить пожары на такой высоте очень сложно. Ведь наша лестница достает только до 9 этажа. А тут в самом начале проверки мы вновь видим мангал. Если на нем начнут готовить шашлыки, это будет квалифицировано как разведение открытого огня, что конечно, является нарушением. Управляющей компании нужно провести с жильцами беседу. Кстати, всем советуем, если вы увидели, как на крыше вашего дома жарят мясо, сразу звоните в полицию или в МЧС. Какое наказание за это грозит? За то, что мангал просто стоит ничего, конечно не будет. А вот если огонь уже разведен - штраф примерно в 1 или 2 тысячи рублей. Если начнется пожар и ущерб составит более 200 тысяч рублей – это уже уголовка.

- Терраса частная, принадлежит хозяину квартиры, - вынужден оправдываться директор управляющей компании Дмитрий Тутаев. – Буквально, перед вашим приездом мы проходили, смотрели, мангала не было. Еще раз предупредим собственника квартиры, чтобы все убрал.

Далее по маршруту проверка подъезда. Сразу скажем, системами пожарной безопасности, дымовыми извещателями в этом доме оснащен каждый этаж с 1 по 16. Как впрочем, и пожарными рукавами. Единственное, на 9 этаже, рукав не был присоединен к стволу. По словам спасателей, в случае ЧП, могут уйти дополнительные минуты на то, чтобы привести его в действие. Из совсем мелких нарушений, специалисты выделили: отсутствие в некоторых местах электросветильников и защитного стекла на извещателях.

На 9 этаже дома рукав не был присоединен к стволу.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Ну и в конце, в программе рейда – проверка пожарной сигнализации на практике. Чтобы узнать, сработает она с первого раза или нет, пришлось ждать приезда специалиста. Сами проверяющие включать ее без повода не могут. И конечно, спасатели заранее предупредили жильцов дома, что тревога учебная, и выбегать в панике из квартир не стоит.

Сигнализация сработала с первого раза. Да так, что заложило уши. Нет сомнений, что если она «заорет» посреди ночи, с кроватей подскочат все жильцы с 1 по 16 этаж. Но, как оказалось, и здесь не все так гладко.

- Во время тревоги на 1-й этаж спустился только грузовой лифт, - объясняет Артем Отришко. – Пассажирский остался где-то наверху. Хотя по правилам, он также должен оказаться в самом низу и остаться там. Дело в том, что при эвакуации, покидать дом нужно через лестницу. На лифте спускать опасно.

Теперь проблему с лифтом предстоит решить мастерам, которые его обслуживают. Ну а мы интересуемся у руководства управляшки, проводили они свои внутренние проверки, узнав о пожаре в ЖК Сантоки.

- Системы пожарной безопасности планово проверяем один раз в месяц, - заключает Дмитрий Тутаев. – Все данные заносим в журнал, который находится у консьержа.

Во время срабатывания сигнализации пассажирский лифт не спустился вниз.Фото: Андрей СИНЬКОВ

В любом случае, подводить итоги масштабной проверки иркутских многоэтажек пока рано. 20 июля, в первый день рейдов обследовали только 10 домов в Свердловском округе. На очереди Октябрьский. Ну а в планах МЧС проверить высотки во всем городе. О результатах и самых серьезных нарушениях, спасатели обещают рассказать к 1 августа.

Директор управляющей компании Дмитрий Тутаев (слева) обещает МЧС устранить все недостаткиФото: Андрей СИНЬКОВ

КОНКРЕТНО

Самые распространенные нарушения в иркутских многоэтажках

- Отсутствие светильников и рукавов в пожарных кранах

- Нарушения в документации по проверке автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре

- Неисправность систем вентиляции и сигнализации

- Захламление подсобных помещений на лестничных клетках, перекрытие лестничных клеток металлическими решетками, необеспеченность подъездов для пожарной техники, неисправность наружного противопожарного водоснабжения

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стала известна причина пожара в ЖК Сантоки

Предварительная причина пожара в Сантоки — занесение открытого источника огня, - рассказывает Артем Отришко. – Это стало известно после заключение испытательной пожарной лаборатории. Материалы направлены в полицию, которая займется поиском виновных.