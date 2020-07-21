2020-07-21T13:19:30+03:00
Общество

Иркутяне жарят шашлыки на крышах: после пожара в ЖК Сантоки МЧС проверяет многоэтажки

До конца июля спасатели проверят 161 жилой дом [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проверки в многоэтажках Иркутска начались после пожара в ЖК СантокиПроверки в многоэтажках Иркутска начались после пожара в ЖК СантокиФото: Андрей СИНЬКОВ
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Языки пламени и густой черный дым, валящий с крыши 20-этажного жилого дома, который был виден в соседних районах. Эту страшную картину, почти как в фильме-катастрофе, жители ЖК Сантоки в Иркутске до сих пор вспоминают с содроганием. Воскресным утром, 12 июля, там загорелась мансарда высотки. Чудом огонь не перекинулся на нижние квартиры и не распространился по всему дому. Тогда трагедии удалось избежать. Пожар потушили за час, никто из жильцов не пострадал. Как позже выяснилось, ЧП произошло из-за того, что на крыше кто-то решил…пожарить шашлыки. Более того, в самом доме нашли серьезные нарушения. Например, там элементарно не работали системы пожаротушения.

Сначала вместе со спасателями заглядываем на крышу дома Фото: Андрей СИНЬКОВ

Сначала вместе со спасателями заглядываем на крышу домаФото: Андрей СИНЬКОВ

Чтобы, узнать, могут ли жители других иркутских многоэтажек спать спокойно, и насколько дома вообще готовы к подобным ситуациям, корреспонденты "КП"-Иркутск" отправились в рейд со спасателями по городским высоткам.

- Наша задача – проверить все здания от 16 этажей и выше, - объясняет перед входом в 16-этажку по улице Дальневосточная начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Иркутска Артем Отришко. - Всего, по всему городу 161 такой дом. Все нужно успеть до конца июля (такую задачу поставил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, Прим. ред.) При этом, на один дом уходит около часа.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Итак, что проверяем? Главное - это конечно, системы пожарной безопасности. Есть ли они вообще, исправны ли? Также важна работа системы вентиляции, сигнализации, оповещения, наличие на этажах пожарных рукавов. Но, начинаем наш осмотр не с этого. Сначала забираемся на крышу.

- А вот и первый сюрприз, - вздыхают спасатели, подойдя к заграждению. – Взгляните-ка туда.

Подойдя к перилам, видим, как на террасе, несколькими этажами ниже, на куске металлического листа одиноко стоит …мангал. На нем решетка для мяса, а внутри уголь. Видно, что шашлычок тут жарили, скорее всего, в прошедшие выходные. А что, вид здесь открывается шикарный. Сидя под палящим солнцем, можно любоваться набережной Ангары. Похоже, владелец мангала, жаря мясо, не думал, что история, как в ЖК Сантоки может повториться у него.

А вот и мангал на террасе Фото: Андрей СИНЬКОВ

А вот и мангал на террасеФото: Андрей СИНЬКОВ

- Пожар в Сантоки для всех должен быть примером, как не надо себя вести, - говорит Артем Отришко. – Тушить пожары на такой высоте очень сложно. Ведь наша лестница достает только до 9 этажа. А тут в самом начале проверки мы вновь видим мангал. Если на нем начнут готовить шашлыки, это будет квалифицировано как разведение открытого огня, что конечно, является нарушением. Управляющей компании нужно провести с жильцами беседу. Кстати, всем советуем, если вы увидели, как на крыше вашего дома жарят мясо, сразу звоните в полицию или в МЧС. Какое наказание за это грозит? За то, что мангал просто стоит ничего, конечно не будет. А вот если огонь уже разведен - штраф примерно в 1 или 2 тысячи рублей. Если начнется пожар и ущерб составит более 200 тысяч рублей – это уже уголовка.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

.Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Терраса частная, принадлежит хозяину квартиры, - вынужден оправдываться директор управляющей компании Дмитрий Тутаев. – Буквально, перед вашим приездом мы проходили, смотрели, мангала не было. Еще раз предупредим собственника квартиры, чтобы все убрал.

Далее по маршруту проверка подъезда. Сразу скажем, системами пожарной безопасности, дымовыми извещателями в этом доме оснащен каждый этаж с 1 по 16. Как впрочем, и пожарными рукавами. Единственное, на 9 этаже, рукав не был присоединен к стволу. По словам спасателей, в случае ЧП, могут уйти дополнительные минуты на то, чтобы привести его в действие. Из совсем мелких нарушений, специалисты выделили: отсутствие в некоторых местах электросветильников и защитного стекла на извещателях.

На 9 этаже дома рукав не был присоединен к стволу. Фото: Андрей СИНЬКОВ

На 9 этаже дома рукав не был присоединен к стволу.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Ну и в конце, в программе рейда – проверка пожарной сигнализации на практике. Чтобы узнать, сработает она с первого раза или нет, пришлось ждать приезда специалиста. Сами проверяющие включать ее без повода не могут. И конечно, спасатели заранее предупредили жильцов дома, что тревога учебная, и выбегать в панике из квартир не стоит.

Сигнализация сработала с первого раза. Да так, что заложило уши. Нет сомнений, что если она «заорет» посреди ночи, с кроватей подскочат все жильцы с 1 по 16 этаж. Но, как оказалось, и здесь не все так гладко.

- Во время тревоги на 1-й этаж спустился только грузовой лифт, - объясняет Артем Отришко. – Пассажирский остался где-то наверху. Хотя по правилам, он также должен оказаться в самом низу и остаться там. Дело в том, что при эвакуации, покидать дом нужно через лестницу. На лифте спускать опасно.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Теперь проблему с лифтом предстоит решить мастерам, которые его обслуживают. Ну а мы интересуемся у руководства управляшки, проводили они свои внутренние проверки, узнав о пожаре в ЖК Сантоки.

- Системы пожарной безопасности планово проверяем один раз в месяц, - заключает Дмитрий Тутаев. – Все данные заносим в журнал, который находится у консьержа.

Во время срабатывания сигнализации пассажирский лифт не спустился вниз. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Во время срабатывания сигнализации пассажирский лифт не спустился вниз.Фото: Андрей СИНЬКОВ

В любом случае, подводить итоги масштабной проверки иркутских многоэтажек пока рано. 20 июля, в первый день рейдов обследовали только 10 домов в Свердловском округе. На очереди Октябрьский. Ну а в планах МЧС проверить высотки во всем городе. О результатах и самых серьезных нарушениях, спасатели обещают рассказать к 1 августа.

Директор управляющей компании Дмитрий Тутаев (слева) обещает МЧС устранить все недостатки Фото: Андрей СИНЬКОВ

Директор управляющей компании Дмитрий Тутаев (слева) обещает МЧС устранить все недостаткиФото: Андрей СИНЬКОВ

КОНКРЕТНО

Самые распространенные нарушения в иркутских многоэтажках

- Отсутствие светильников и рукавов в пожарных кранах

- Нарушения в документации по проверке автоматических систем обнаружения и оповещения о пожаре

- Неисправность систем вентиляции и сигнализации

- Захламление подсобных помещений на лестничных клетках, перекрытие лестничных клеток металлическими решетками, необеспеченность подъездов для пожарной техники, неисправность наружного противопожарного водоснабжения

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стала известна причина пожара в ЖК Сантоки

Предварительная причина пожара в Сантоки — занесение открытого источника огня, - рассказывает Артем Отришко. – Это стало известно после заключение испытательной пожарной лаборатории. Материалы направлены в полицию, которая займется поиском виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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