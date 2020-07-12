2020-07-12T06:46:25+03:00
Происшествия

Видео пожара в ЖК Сантоки в Иркутске 12 июля

Огонь потушен, никто из жильцов не пострадал [видео, фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в жилой многоэтажке Иркутска потушен. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в жилой многоэтажке Иркутска потушен. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Иркутским спасателям удалось справиться с крупным пожаром, который ранним утром, 12 июля произошел многоэтажке на проспекте Жукова 5/1 в ЖК Сантоки. Напомним, там загорелась кровля 20-этажного дома. Густой черный дым, который валил от крыши здания, был виден в соседних районах города. Фото и видео с места ЧП мгновенно разлетелись по пабликам в соцсетях. Как оказалось, в доме загорелась мансарда. На тушение пожарным понадобилось около часа.

Видео пожара в жилом доме в Иркутске 12 июля.Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Из дома, мансарда которого горела на площади 100 квадратных метров, эвакуировали 18 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Вскоре к своей работе должны приступить дознаватели.

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Фото: предоставлено "КП"

Фото: предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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