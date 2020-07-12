Видео пожара в ЖК Сантоки в Иркутске 12 июля
Иркутским спасателям удалось справиться с крупным пожаром, который ранним утром, 12 июля произошел многоэтажке на проспекте Жукова 5/1 в ЖК Сантоки. Напомним, там загорелась кровля 20-этажного дома. Густой черный дым, который валил от крыши здания, был виден в соседних районах города. Фото и видео с места ЧП мгновенно разлетелись по пабликам в соцсетях. Как оказалось, в доме загорелась мансарда. На тушение пожарным понадобилось около часа.
Видео пожара в жилом доме в Иркутске 12 июля.Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области
- Из дома, мансарда которого горела на площади 100 квадратных метров, эвакуировали 18 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.
Что стало причиной пожара пока неизвестно. Вскоре к своей работе должны приступить дознаватели.
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Фото: предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU