2020-07-12T06:44:55+03:00
Происшествия

Пожар в ЖК Сантоки произошел в Иркутске

Информации о пострадавших пока нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в 20-этажном доме произошел в Иркутске. Фото: предоставлено "КП"Пожар в 20-этажном доме произошел в Иркутске. Фото: предоставлено "КП"
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Крупный пожар произошел ранним утром, 12 июля в 20-этажном жилом доме ЖК Сантоки в Иркутске. В микрорайоне Солнечный, в доме по улице проспект Жукова, 5 загорелась кровля. Густой черный дым виден из соседних районов. Фотографии и видео с места ЧП очевидцы уже публикуют в соцсетях.

- Спасатели уже работают на месте ЧП, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Информации о пострадавших пока нет.

Неизвестна пока и причина пожара. "Комсомолка" продолжает следить за развитием событий. Возможно, вскоре появятся новые подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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