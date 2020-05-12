2020-05-12T15:10:51+03:00
Общество

Лишних полгода провел на нарах заключенный из-за ошибки сотрудника колонии в Иркутске

В отношении инспектора ФСИН возбуждено уголовное дело
Мария КНЯЗЕВА
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Лишних полгода провел на нарах заключенный из-за ошибки сотрудника колонии в ИркутскеЛишних полгода провел на нарах заключенный из-за ошибки сотрудника колонии в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Когда заключенные покидают тюрьмы раньше срока согласно условно-досрочному освобождению – дело привычное. Но чтобы находились в колонии после того, как наступил срок освобождения – нонсенс. Как оказалось, случается и такое.

В исправительной колонии № 6 в Иркутске один из отбывающих наказание серьезно заболел и подал ходатайство об освобождении в связи с состоянием здоровья. В Свердловском районном суде сочли, что проблемы со здоровьем действительно серьезные и выйти на свободу разрешили. Это заседание состоялось в 2019 году и покинуть исправительное учреждение заключенному можно было уже в октябре того же года – таким было решение судьи.

Однако, вдохнуть вольный воздух полной грудью заболевший смог только в апреле 2020-го. Все это время он оставался в колонии.

«Решение суда не было своевременно исполнено инспектором ФСИН», - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. - «Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении инспектора отдела специального учета Федерального казенного учреждения ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области».

Следователи подозревают, что женщина ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности. Такие действия повлекли существенное нарушение прав осужденного. Известно это стало после того, как в учреждении прошла прокурорская проверка.

«Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия», - отмечают в Следственном комитете региона.

Согласно уголовному кодексу России инспектору грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или обязательные работы до 360 часов или до 1 года, либо же арест до трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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