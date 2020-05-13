2020-05-12T21:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: вахтовиков не пускать, масочный режим ввести, группы в детсадах увеличить

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: вахтовиков не пускать, масочный режим ввести, группы в детсадах увеличить .Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: вахтовиков не пускать, масочный режим ввести, группы в детсадах увеличить .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Коронавирус в Иркутске, 13 мая. Накануне стало известно, как регион будет выходить из режима ограничений. Это начнется буквально с завтрашнего дня. Запланировано и много других перемен. Обо всем по порядку

Коронавирус в Иркутске, 13 мая: первый этап выхода из самоизоляции начнется завтра

Хорошая новость: Иркутская область вошла в перечень 11 регионов России, которые первыми начали выход из режима ограничений. Эпидемиологическая ситуация и положение дел позволяют начать этот процесс.

Итак, точка отсчета — 14 мая. Первый этап. Прежде всего начнут работу предприятия малого и среднего бизнеса.

-С соблюдением необходимых мер безопасности откроем стоматологические кабинеты, предприятия бытового обслуживания, сервисные центры, бани и часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами — при условии, что они оборудованы отдельным входом, а их площадь не превышает 400 квадратных метров, - подчеркивает Игорь Кобзев.

Кроме того, наконец разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки на улице. Дышать свежим воздухом крайне необходимо. Нужна и физическая нагрузка Однако места массового пребывания людей по-прежнему останутся под запретом.

Коронавирус в Иркутске, 13 мая: вводится обязательный масочный режим

Дата, с которой без маски вас имеют право не пустить в магазин — 20 мая. Носить это средство защиты надо также и в транспорте. Для социально незащищенных граждан власти закупят и раздадут многоразовые маски. Их бесплатно получат пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и малообеспеченные жители региона в органах соцзащиты.

Если ходить только в магазины и аптеки, масок много и не нужно — максимум две. Вот работающим придется запастись как минимум шестью — чтобы менять каждые 2 часа и еще оставалось про запас.

Глава региона Игорь Кобзев напомнил, что мера вынужденная. Если забыть о предосторожности, дело кончится тем, что придется снова все ужесточать.

Коронавирус в Иркутске, 13 мая: количество групп в детсадах будут увеличивать

Пока в детсадах региона открыты только дежурные группы — для детей, чьи родители вынуждены работать. Но число таких людей растет.

Количество групп будем постепенно увеличивать, но только с учетом мнения специалистов — нельзя подвергать детей риску заболеть, - отметил Игорь Кобзев. - Обращаю ваше внимание: несмотря на то, что мы планируем снять часть ограничений, риск заболеть коронавирусной инфекцией все еще высок. Соблюдайте меры безопасности.

Коронавирус в Иркутске вахтовиков пока не пускают

Из 20 новых случаев, зарегистрированных за предыдущие сутки, восемь зафиксированы у прибывающих вахтовиков. В связи с этим с 12 марта в регионе приостановлен на 10 дней прием сезонных рабочих. За это время необходимо выяснить, как складывается ситуация в коллективах, и обследовать работников.

- Специалисты особо обращают внимание на меры защиты и необходимость раннего выявления вируса. На предприятиях нужно продолжать измерение температуры и выявлять людей с признаками ОРВИ. Кроме того, ни в коем случае нельзя снижать количество тестов. Необходимо продолжать меры по изоляции граждан с подозрением на коронавирус как можно раньше. Только при выполнении всех этих условий возможно возобновление работы предприятий, поэтапное снятие ограничений и возвращение к нормальной жизни, - подчеркнул Игорь Кобзев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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