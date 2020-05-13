Два очага заражения коронавирусом выявлены на месторождении в Усть-Куте

Вспышка коронавируса произошла на одном из нефтяных месторождений Усть-Кута в Иркутской области. COVID-19 там заразились сразу 23 вахтовика. Об этом на депутатском штабе в заксобрании сообщила и.о. зампреда правительства Приангарья Валентина Вобликова.

- В Усть-Куте два очага заражения, - рассказывает Валентина Вобликова. - Девять заразившихся уже отправлены в инфекционный госпиталь в Братск. Вскоре туда планируется направить еще 23 человека. Готовятся новые госпитали для открытия со второго очага — это еще будет около 40 человек. Сейчас ждем окончательные результаты их анализов.

Чтобы разобраться в ситуации с массовым заражением вахтовиков, в Усть-Кут вылетел первый заместитель министра здравоохранения, а также группа инфекционистов и эпидемиологов. По словам Валентины Вобликовой, перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации, как и положено прошли 14 дней изоляции. Но, несмотря на это все равно заразились. Это подтвердили и в компании, на которую приехали работать вахтовики. Оказалось, что у работников брали два теста на коронавирус, и они показали отрицательные результаты.

- Всего же, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 сотрудников подрядной организации, - сообщили в пресс-службе компании. – Сотрудники переносят болезнь с незначительными симптомами или бессимптомно. Мы оперативно определили круг лиц, контактировавших с заболевшими. Все сотрудники подрядной организации изолированы, находятся под наблюдением врачей.

Чтобы обеспечить безопасность здоровья персонала и избежать остановки работ, компания проведет тестирование всех сотрудников, работающих на объектах, где были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Также будет проведена санитарная обработка, дополнительно продезинфицирует все социально-бытовые и производственные объекты.

Что касается общей обстановки с коронавирусом в Иркутской области, то по состоянию на 13 мая в регионе зафиксировано 380 случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 274 человека, 100 – уже успешно прошли лечение и выписались из больниц.

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