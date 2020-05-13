13 Май 2020 2020-05-13T04:57:44+03:00

Еще у 26 человек подтвердился коронавирус 13 мая в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая и по данным ежедневного прироста заразившихся коронавирусом мера эта себя оправдывает. Только за предшествующие сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Итого, по данным на утро 13 мая, в регионе уже 380 заболевших COVID-19.

«274 человека сейчас находятся в больницах, 40 из них переведены туда из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «За сутки выписаны были 6 человек».

С начала распространения коронавирусной инфекции в Приангарье выздоровели уже 100 сибиряков. К несчастью, в нашем регионе также не обошлось без смертей. Шестеро наших земляков с подтвержденным коронавирусом скончались.

Напомним, что в Иркутской области в скором времени будет введен масочный режим.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 мая: вахтовиков не пускать, масочный режим ввести, группы в детсадах увеличить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU