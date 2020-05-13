«Прошу твоей руки и сердца»: врач из коронавирусной клиники сделал сибирячке предложение по WhatsApp

Дорогой ресторан, шампанское, жених опускается на одно колено и преподносит возлюбленной колечко… Такой сценарий предложения руки и сердца - классика. Но только не в условиях пандемии коронавируса!

«Любимая, выходи за меня замуж», - Светлана Ларионова из Усть-Кута очень удивилась, прочитав эти заветные слова от своего молодого человека, 24-летнего Игоря Горшунова… в мессенджере WhatsApp.

Парень отправил это сообщение в общий чат с их родителями под забавным названием «Семейка Адамс», а заодно попросил благословения у мамы и будущей тещи.

«Согласна!» - чуть не выпалили мамы Светланы и Игоря.

«Я подумаю», - счастливо улыбаясь, написала в ответ невеста.

Игорь сделал предложение в мессенджере не потому, что он не романтик, нет. Он студент, будущий врач-педиатр. И сейчас добровольно трудится на передовой, в реанимации одной из больниц Красноярска, где лежат зараженные COVID-19. Целый месяц в прямом смысле слова он живет в поликлинике. Домой на выходные или хотя бы на короткую прогулку медиков пока не выпускают. Из соображений безопасности. Увы, но слишком велик риск вынести заразу из «грязной» зоны. С родными общаются только по телефону и в интернете, изредка - встречи, чтобы забрать гостинцы.

Вот такой необычный, черный костюм надевал Игорь на дежурства - белого нужного размера не нашлось. Фото: личный архив.

- Когда Игорю предложили помочь коллегам лечить пациентов с коронавирусом, он согласился без раздумий, - рассказывает Светлана (она учится в Красноярске на бухгалтера-экономиста). - И я его поддержала. Конечно, переживаю за его здоровье, но в то же время очень горжусь!

Пара вместе с октября 2019 года. И познакомились они, кстати, тоже в интернете. Светлана - поклонница дрифта. Обожает наблюдать за соревнованиями и сама не прочь прокатиться с ветерком. Наткнулась в Instagram на аккаунт Игоря, да и подписалась: он как раз организовывает соревнования по дрифту, а для себя даже собрал навороченные гоночные «Жигули». Думала, будет просто следить за новостями местного экстрима, как остальные шесть тысяч его подписчиков. Но ей тут же пришло от него сообщение: «Привет, давай знакомиться!»

Несколько дней они переписывались в соцсетях. На первых свиданиях устраивали пикник за городом и, конечно, Игорь с удовольствием катал девушку на авто. С того момента он брал ее на все соревнования по дрифту. И даже исполнил ее маленькую мечту - помогать жюри на гонках. Так и покорил красавицу.

Игорь и Светлана вместе с прошлой осени. Фото: личный архив.

- Все это время мы были неразлучны, а сейчас очень скучаем, - вздыхает Светлана. - Первые пару недель вообще не виделись. С мая медикам регулярно делают тесты на коронавирус, поэтому меры ослабили. Теперь Игорь хотя бы выходит во двор больницы, чтобы повидаться со мной и забрать гостинцы. Жаль, обнять его нельзя - обязательна дистанция в полтора метра…

Ее возлюбленный дежурит в реанимации каждый день по шесть часов, с 18.00 до полночи. Выходные - суббота и воскресенье. В эти дни к нему и приезжает Светлана, нарядная, счастливая, с домашней едой - пиццей и пирожками. Каждая встреча - маленький праздник для обоих. Так и стоят часами, разговаривая обо всем.

Короткое свидание возле больницы - Светлана принесла возлюбленному пиццу. Фото: личный архив.

- На днях Игорь сделал мне предложение второй раз, прямо возле больничного забора, - смеется сибирячка. - Жду, когда выйдет с больницы и позовет замуж в третий раз, уже как полагается - с колечком. Его рабочий договор истекает в конце мая. Планов - море! Надеюсь, что в июне вместе поедем в Усть-Кут, познакомлю его с моей семьей. Свадьбу сыграем после пандемии, все-таки хочется настоящую церемонию, не виртуальную. А когда откроются границы, устроим медовый месяц в теплых странах.

Сердечки для любимой во время разговора в мессенджере. Фото: личный архив.

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