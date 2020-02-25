«Наберешь 666 лайков на фото – женюсь!»: сибиряк проиграл спор с любимой и парочка сыграла свадьбу

«Любимый решил заключить со мной пари: если это замечательное фото наберет 666 лайков, он сделает мне предложение. Ну что ж, я в игре!» - пост в начале декабря опубликовала в своем аккаунте _sun_anna_ в Инстаграме 21-летняя иркутянка Анна Понамарчук. На снимке она с возлюбленным, 20-летним Артемием Никитиным, танцует жаркое танго в зимнем лесу.

- Видимо, надеялся, что столько лайков мне не собрать… - говорит девушка. - Ведь обычно мои посты больше 100 сердечек не набирают.

Жених явно рассчитывал еще походить в холостяках. И что, что вместе уже почти пять лет? Ему ведь всего-то 20, куда торопиться? Вся жизнь же впереди, ну дайте парню свободы вдохнуть.

Пара вместе пять лет. Фото: аккаунт _sun_anna_ в Инстаграме.

- Мы еще в школе начали встречаться, - говорит Анна. - Сейчас оба студенты. Я будущий журналист, а Артемий учится на экономиста. То, что нас сближает, это спорт. Оба обожаем кататься на лыжах и сноуборде. Да, хотелось замуж, не скрою. Последние полгода говорили с ним об этом, но предложение все не поступало… И тогда Артемий задумал это пари.

«Так хочется замуж!» - добавила Аня. И женская солидарность спасла! Подружки, родственницы и совершенно незнакомые девушки за ночь завалили Анну лайками. Поставили даже в два раза больше, чем нужно: 1180 штук вместо заветных 666. Делать нечего – пришлось Артемию покупать кольцо. В новогоднюю ночь под бой курантов парень сделал любимой предложение, а 21.02.20 они сыграли свадьбу.

Анна и Артемий поженились 21.02.20. Фото: аккаунт _sun_anna_ в Инстаграме.

- В этот день мы отметили пять лет отношений, - смеется Анна. - Откуда возникла идея с 666 лайками? Я мечтаю стать инста-блогером, а Артемий любит цифру шесть. Вот он и придумал, как позвать замуж, чтобы это запомнилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/762666" frameborder="0"></iframe> Наберешь 666 лайков на фото – женюсь!: иркутянин поспорил с любимой и проиграл.Видео: телеканал "ТиВиСи".

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