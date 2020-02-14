В День Святого Валентина Валентин и Валентина сыграют свадьбу в Иркутске

«Валя, давай познакомлю тебя с Валей! А вдруг это судьба и вы поженитесь?» - эту фразу иркутяне Валентин и Валентина много раз слышали от общих друзей. Те целых два месяца мечтали свести тезок.

- Слухи помешали: Вале говорили, мол, у меня есть девушка, я тоже думал, что она несвободна, а на самом деле мы оба были одиноки, - улыбается 26-летний парень. - Как же друзья удивились, узнав, что мы сами нашли друг друга! Я наткнулся на ее страничку в соцсетях, смотрю - та самая. Она тоже узнала меня по фотографиям, правда, не сразу.

Пара стала переписываться, гулять, ходили в кино. Выяснилось, что у них не только имена одинаковые, но и их истории: девушку так назвали в честь бабушки, а парня - в честь дедушки. Внешне они похожи, как брат с сестрой: оба зеленоглазые, светловолосые, с широкой улыбкой. Повеселиться любят от души. И даже работают в одной сфере - в торговле, только Валентина в супермаркете, а Валентин в торговом центре.

Тезок хотели свести друзья, но они сами нашли друг друга в интернете. Фото: личный архив.

- Как я покорил Валю? Приготовил ей на ужин шикарный рыбный супчик, - смеется парень. - Угощение ей так понравилось, что сердечко растаяло, и с того вечера мы встречаемся.

- Но самый лучший подарок Валентин сделал мне на День рождения, - подхватывает его возлюбленная. - Август прошлого года, жара, Байкал, мы с родными и друзьями отмечаем мое 24-летие. На закате любимый отвел меня на берег озера, мы остались наедине, и он достал кольцо: «Будешь моей женой?» Я чуть не расплакалась от счастья!

Свадьбу хотели сыграть следующим летом, но родные подсказали: что, если пожениться в День Святого Валентина? Будет символично! Идея влюбленным пришлась по душе, и 14 февраля они расписываются в иркутском ЗАГСе. А потом – фотосессия и банкет в ресторане.

КОММЕНТАРИЙ ЗАГС

Валентин - редкое имя в Иркутской области

Так в 2019 году в Иркутской области нарекли всего двух новорожденных мальчишек. А за последние пять лет Валентинов появилось всего 18. А вот среди девушек имя Валя более популярное: в прошлом году в нашем регионе так назвали 29 малышек, а за пять лет - 181.

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