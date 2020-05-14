2020-05-14T10:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

На месторождениях в Иркутской области вводится карантин

Все перемещения вахтовиков запрещены
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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На месторождениях в Иркутской области вводится карантин.На месторождениях в Иркутской области вводится карантин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки заболеваемость коронавирусом в Иркутской области, до этого совсем невысокая, резко подскочила. В регионе, который только начал первый этап снятия ограничений, связанных с самоизоляцией — 95 новых случаев заражения. И большинство из них приходится на вахтовиков.

Очень сложная ситуация складывается на сегодняшний день с вахтовиками в Усть-Куте - там за сутки добавилось 56 больных, - сообщил Игорь Кобзев на заседании оперштаба. - Несколько случаев – в Бодайбо. С сегодняшнего дня все перемещения вахтовиков должны быть приостановлены до особого распоряжения.

Вспышка заболевания в Усть-Куте : на вахте ввели карантин.

Вспышка заболевания в Усть-Куте : на вахте ввели карантин.

Карантин на стройках и месторождениях севера продлится столько, сколько нужно, чтобы стала ясна картина происходящего и источники заражения. Чтобы выяснить все эти детали, на месте работает оперативная группа, в состав которой входят эпидемиологи. Возглавляет ее замминистра здравоохранения Николай Корнилов. Специалисты проверяют соблюдение санитарных норм, работу обсерваторов и то, как доставляются туда прибывшие на работу.

Мне нужна полная картина, чтобы принять решение о дальнейших действиях, - сказал глава региона. - Мы должны провести полное тестирование всех работников на этих и других месторождениях на территории Иркутской области.

Если этого не сделать вспышка среди вахтовиков может разрастись. В Усть-Куте будут развернуты полевой и стационарный госпитали для лечения этих людей. Тестирование, лечение больных и обеспечение их необходимыми медикаментами -это задача как системы здравоохранения региона, так и самих компаний.

От того, насколько быстро и качественно удастся справиться со вспышкой коронавируса среди вахтовиков, зависит не только работа компаний, в которые они приехали. Но и продолжение снятия ограничений по коронавирусу в регионе. С 14 мая начали работу многие магазины, службы быта, компании. Жизнь в Иркутской области оживает. Однако переход ко второму этапу будет возможен только при снижении заболеваемости.

КОММЕНТАРИЙ ИНК

Идет тестирование и дезинфекция

В компании пока нет официальных результатов тестирования, информацию о новых случаях заболевших не подтверждаем.

Компания ранее сообщала, что у сотрудников подрядной организации, работающих на производственных объектах, подтвержден диагноз COVID-19. Инфицированные сотрудники госпитализированы, болезнь проходит с незначительными симптомами или бессимптомно.

Перед заездом на вахту сотрудники подрядной организации прошли 14 дней изоляции, были проведены два теста на COVID-19, показавшие отрицательные результаты.

Для обеспечения безопасности здоровья персонала и непрерывности производственного процесса компания проводит тестирование всех сотрудников, работающих на объектах, где были зафиксированы случаи появления коронавирусной инфекции.

Группа по санитарной обработке дополнительно проводит дезинфекцию социально-бытовых и производственных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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