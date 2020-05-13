Ночь музеев в Иркутске 2020: что посмотреть, программа

Ночь музеев в Иркутске 2020 впервые пройдет в необычном – виртуальном – формате. Проводить акцию в этом году из-за распространения в стране коронавируса и режима самоизоляции будут на Youtube-каналах и в соцсетях. Все культурные учреждения города 16 мая проведут мероприятия онлайн. Как сообщили региональные власти, общероссийской темой стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Ночь музеев в Иркутске 2020: Художественный музей

Сотрудники Иркутского художественного музея решили отметить сразу 2 юбилея: 75-летие Победы и 150-летие самого музея. Иркутяне в этот вечер смогут «заглянуть» во все отделы, посмотреть на экспонаты выставок, посвященных Великой Отечественной войне.

«Также наших зрителей ждут онлайн-мастер-классы от Музейной студии, экскурсии по «Особой кладовой», «Бессмертный полк» художников-фронтовиков», - рассказали «КП» в музее. – «Начало трансляции в 19.00».

Ночь музеев в Иркутске 2020: Краеведческий музей

Иркутский краеведческий музей подготовил к Ночи музеев викторину. Вопросы будут связаны, конечно, с Великой Отечественной войной. Также в этот вечер сумеете принять участие в конкурсе частушек. А еще в социальных сетях краеведов можно посмотреть видеосюжет «Четвероногие солдаты». Из него вы узнаете о роли животных во время войны.

Ночь музеев в Иркутске 2020: Музей Валентина Распутина

Как и полагается музею с именем писателя в названии, здесь музейщики подготовили видео с чтением рассказа Валентина Григорьевича «Мужчины». Он о детях в сибирской деревне во времена Великой Отечественной.

Ночь музеев в Иркутске 2020: Музей декабристов

Сотрудники Музея декабристов в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» представят иркутянам театрализованную интерактивную программу «Гусар, давно гусар, всегда гусар!». Главная цель проекта, рассказать о героях Отечественной войны 1812 года. Также все желающие смогут принять участие в викторине, так что успевайте до 16 марта освежить свои знания истории страны.

Ночь музеев в Иркутске 2020: Тальцы

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» продолжает записывать для сибиряков видеоэкскурсии. Сейчас в Интернете их уже не мало - «История создания музея», «Тофаларский сектор», «Эвенкийское стойбище», «Каскад мельниц», «Охотничий стан», «Фельдшерский пункт» и другие. К Ночи музеев пообещали подготовить новую познавательную запись «Семейные реликвии — символы прошлого». Покажут ее иркутянам 16 мая в 20.00.

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