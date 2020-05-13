«Апокалипсис» в Чите: ураган сорвал крыши домов, опрокинул гаражи и сбивал детей с ног

- Очень сильный ветер, все в песке, - жители Читы сегодня только и успевали, что снимать на видео разгул стихии, спрятавшись по домам.

seychas.chita По ул. Бабушкина кровля обрушилась на автомобиль.

Днем по городу пронесся разрушительный ураган, порывы доходили до 30 метров в секунду. Ветер срывал крыши со зданий, поднимал в воздух гаражи и мусорные контейнеры, как пушинки. Детей, оказавшихся на улице, ураган буквально сбивал с ног. Обломки кровли и ветки падали на припаркованные автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/778842" frameborder="0"></iframe> Сумасшедшая буря накрыла Читу. Крыши слетают с домов.

- Пострадал один человек, на него упал профлист с крыши, - рассказывают в правительстве Забайкалья. - В больнице ему оказали первую помощь и уже отпустили домой.

seychas.chita Момент срыва крыш на ул. Усуглинской.

Приводить город в порядок придется, видимо, долго. Ураган повалил деревья, столбы и рекламные конструкции, в нескольких точках города перегорожены автодороги. Коммунальные службы уже начали уборку завалов. А еще сорвало крыши зданий школ и детских садов, кое-где разбиты стекла. На ремонт соцучреждений выделят деньги по поручению губернатора края Александра Осипова.

Теперь предстоит ремонтировать крыши многоэтажек и соцучреждений. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

- Частично повреждены кровли зданий и линии электропередач, - добавили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. - Оценкой и ликвидацией последствий ураганного ветра занимаются экстренные службы. Длился ураган не дольше 15-20 минут, сейчас все спокойно. Циклон ушел, так что в Чите вряд ли снова будет сильный ветер.

Последствия урагана в Чите. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

Однако власти Забайкалья рекомендуют оперативным службам быть начеку – вдруг разрушительный ураган все же повторится вечером или ночью.

Дороги завалены обломками крыш и рекламных конструкций. Фото: администрация Читы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/778857" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Чите на Усуглинской улице.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/778858" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье ураганный ветер срывает крыши с домов.

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