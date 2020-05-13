2020-05-13T16:44:27+03:00
Происшествия

«Апокалипсис» в Чите: ураган сорвал крыши домов, опрокинул гаражи и сбивал детей с ног

При разгуле стихии пострадал один человек [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ураган срывал крыши в Чите. Фото: скриншот видео.Ураган срывал крыши в Чите. Фото: скриншот видео.
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- Очень сильный ветер, все в песке, - жители Читы сегодня только и успевали, что снимать на видео разгул стихии, спрятавшись по домам.

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По ул. Бабушкина кровля обрушилась на автомобиль.
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Днем по городу пронесся разрушительный ураган, порывы доходили до 30 метров в секунду. Ветер срывал крыши со зданий, поднимал в воздух гаражи и мусорные контейнеры, как пушинки. Детей, оказавшихся на улице, ураган буквально сбивал с ног. Обломки кровли и ветки падали на припаркованные автомобили.

Сумасшедшая буря накрыла Читу. Крыши слетают с домов.

- Пострадал один человек, на него упал профлист с крыши, - рассказывают в правительстве Забайкалья. - В больнице ему оказали первую помощь и уже отпустили домой.

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Момент срыва крыш на ул. Усуглинской.
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Приводить город в порядок придется, видимо, долго. Ураган повалил деревья, столбы и рекламные конструкции, в нескольких точках города перегорожены автодороги. Коммунальные службы уже начали уборку завалов. А еще сорвало крыши зданий школ и детских садов, кое-где разбиты стекла. На ремонт соцучреждений выделят деньги по поручению губернатора края Александра Осипова.

Теперь предстоит ремонтировать крыши многоэтажек и соцучреждений. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

Теперь предстоит ремонтировать крыши многоэтажек и соцучреждений. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

- Частично повреждены кровли зданий и линии электропередач, - добавили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. - Оценкой и ликвидацией последствий ураганного ветра занимаются экстренные службы. Длился ураган не дольше 15-20 минут, сейчас все спокойно. Циклон ушел, так что в Чите вряд ли снова будет сильный ветер.

Последствия урагана в Чите. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

Последствия урагана в Чите. Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта.

Однако власти Забайкалья рекомендуют оперативным службам быть начеку – вдруг разрушительный ураган все же повторится вечером или ночью.

Дороги завалены обломками крыш и рекламных конструкций. Фото: администрация Читы.

Дороги завалены обломками крыш и рекламных конструкций. Фото: администрация Читы.

Последствия урагана в Чите на Усуглинской улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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