Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 мая 2020: что с детским отдыхом; в Усть-Куте вспышка среди вахтовиков

Коронавирус в Иркутске на 14 мая. Накануне стало известно, что регион в числе первых стране пошел на смягчение ограничений. Пока на первом этапе. А вот как долго продлится этот этап и чего ждать? Попробуем дать ответы из первых уст.

Коронавирус в Иркутске, 14 мая: подробная статистика

Ее озвучила на заседании депутатского штаба и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Итак, 380 случаев болезни. Показатель распространенности коронавируса — 13, 7 на 100 тысяч жителей ( средний по России сейчас 68). На прошлой неделе темп прироста составил 7, 3%. Это чуть выше, чем по всей России, где держится показатель 6, 2. Выздоровели уже 100 пациентов. Есть и первые 17, что лечатся амбулаторно, с легким течением коронавируса. В основном это медики по специальности. В больницах находятся 274 пациента, и уже не только в областной инфекционке. К приему больных с коронавирусом подключилась иркутская ГКБ №10. Есть пациенты в Усть-Илимске, Вихоревке, Киренске.

В основном распространение болезни местное. Вот цифры. Среди всех пациентов 29% приехали из других стран и регионов. В обсерваторах обнаружили коронавирус у 40 человек и это позволило предотвратить виток заражения от этих людей. Еще 13% заразились, пообщавшись с прибывшими . Но более 58% - это уже местное распространение.

Коронавирус в Иркутске, 14 мая: о состоянии заразившихся

С тяжелым течением коронавируса в регионе 6 пациентов — один в Вихоревке и пять — в инфекционной больнице Иркутска. А в городской «десятке» лежат 14 человек с коронавирусом на фоне тяжелого течения основных заболеваний. Больных с пневмонией становится меньше.

О тяжести заболевания: 15% из этих пациентов с пневмонией, ОРВИ у 20% и у 65% заболевание проходит бессимптомно.

-С одной стороны, это неплохо, - поясняет Валентина Вобликова. - В среднем о стране бессимптомных -43%. Но опасно тем, что эти люди заражают тех же пожилых, сами не зная о болезни. Именно поэтому нужен и важен масочный режим.

Среди больных 92% -это взрослые люди, в основном в активном возрасте от 30 до 49 лет. Старше 65 лет — 50 пациентов.

Коронавирус в Иркутске, 14 мая: заболели 37 медиков

В Иркутской области коронавирусом заболели 37 медиков. Но, как показало эпидемиологическое расследование, инфекцию они подхватили в основном не на работе. А обнаружились эти случаи благодаря обязательному тестированию медиков. Отмечается, что в медицинских организациях 9 очагов заболевания.

Коронавирус в Иркутске: пришкольных лагерей не будет

-На летний отдых детей в этом году было выделено 754 млн рублей, - сказала Валентина Вобликова. -Несмотря ни на что, мы продолжаем подготовительную работу. Сейчас уже есть 26 тысяч заявлений на путевки. В планах у нас дать возможность поправить здоровье более 134 тысячи ребятишек только в стационарных лагерях, а всего - не менее 260 тысяч.

В то же время уже есть информация, что пришкольных лагерей в этом году, по понятным причинам, не будет. Но детям из малообеспеченных семей в июне раздадут продуктовые наборы. Что касается летнего отдыха в детских лагерях, то он под большим вопросом. Может быть, удастся что-то организовать в июле-августе,но это очень оптимистичный вариант. Скорее всего, отдых будет перенесен на осень. В этом случае в большом выигрыше дети, у родителей которых есть дачи.

Коронавирус в Иркутске, 14 мая: в Усть-Куте уже 2 очага заболевания среди вахтовиков

При этом предприятие, как отметила Валентина Вобликова, привезя на стройку людей, выполнило все стандарты, включая 2-недельный обсерватор и двукратную проверку на вирус. Разбираться в ситуации в Усть-Кут вылетела группа эмидемиологов и инфекционстов из Иркутска.

А пока известно, что 9 вахтовиков уже отправлены в Братск на лечение, а следом отправляют еще 23. Для лечения больных готовят госпиталь, в котором разместят около 40 человек. Среди заболевших много жителей Средней Азии и Казахстана.

В то же время на изоляцию направлены и 45 вахтовиков из Якутска. Одного из них, с температурой, прямо с самолета отправили в больницу. Остальные тоже уже начали лечение, учитывая тесный контакт на месторождении и множество больных там.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 мая.