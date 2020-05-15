«Комсомольская правда» проведет онлайн-концерт в честь 95-летия «КП» совместно с Asia Musiс

24 мая «Комсомольская правда» отмечает большой юбилей. Нам исполняется 95 лет! Согласитесь, солидный возраст для издания с богатейшей историей. Начиная с 24 мая 1925 года «Комсомолка» с вами, рассказыват обо всем самом важном, и интересном, что происходит в стране и мире. Полет Юрия Гагарина в космос, строительство БАМа, открытие Крымского моста, - на «Комсомолке» выросло не одно поколение.

И сегодня это не только газета, но и сайт, и радио, и социальные сети! «Комсомолка» современна – мы живем, мы развиваемся, придумываем и воплощаем в реальность новые идеи и проекты. К юбилею, «Комсомольская правда» - Иркутск» совместно с компанией AsiaShow, концертным департаментом Asia Musiс, и телекомпанией «ТиВиСи HD» готовит для всех жителей Иркутска, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за коронавируса, большой онлайн-концерт. Уже известно, что он пройдет 25 мая на главной сцене города – во Дворце спорта «Труд». Кто выступит перед иркутянами? Пока сюрприз! Но эти музыкальные коллективы вам точно понравятся - заряд энергии и положительных эмоций гарантирован. Выступление пройдет в модном нынче формате онлайн-трансляции.

Предстоящий концерт уже станет третьим в копилке «Комсомольской правды» - Иркутск», компании AsiaShow, концертного департамента Asia Musiс и телекомпании «ТиВиСи HD». Мы уже организовывали джазовый, где главным героем вечера стал виртуозный бенд «Доктор Джаз», и классический, когда на сцене блистал Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Концерты прошли в поддержку врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, получив восторженные отзывы десятков (!) тысяч зрителей, смотревших трансляции. Обещаем, не подвести и в этот раз!

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Кстати, мы приглашаем к сотрудничеству! Все, кто хочет стать причастными к концерту, могут обращаться по телефону, указанному здесь.