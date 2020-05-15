2020-05-15T14:25:18+03:00
Общество

«Мохнатый» карантин: как братьям нашим меньшим живется на самоизоляции

«Комсомолка» в Иркутске подвела итоги веселого конкурса
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«Комсомолка» в Иркутске подвела итоги веселого конкурса«Комсомолка» в Иркутске подвела итоги веселого конкурса
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Весь месяц мы получали забавные снимки -смешные моменты «тяжелых» будней ваших домашних животных во время самоизоляции. Это был замечательный флешмоб.

И сегодня мы готовы озвучить хозяев всех хвостатых счастливчиков, что признаны самыми задорными и «харизматичными».

Итак. У нас есть тройка победителей, они и получат в подарок наборы от нашего спонсора для своих питомцев, которые состоят из замороженных колбасок и трех видов мяса: говядины, индейки и курицы.

1 место — Александр

2 место — Екатерина

3 место — Анастасия

Но, так же мы не могли не отметить еще двух участников — они получат специальные призы — наборы из 3х колбасок!

За ними придут хозяева вот этих замечательных четвероногих, заработавших приз симпатий:

— канадского сфинкса Гоши, который всем желает спокойной ночи

— нашей преданной хвостатой «читательницы»

Также не забывайте, что каждый участник получит поощрительный приз — книгу «ИД «Комсомольская правда».

Для получения подарка необходимо написать по тел.: 89500504012 (Viber/WhatsApp)

ИСТОЧНИК KP.RU

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