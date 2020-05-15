«Мохнатый» карантин: как братьям нашим меньшим живется на самоизоляции
Весь месяц мы получали забавные снимки -смешные моменты «тяжелых» будней ваших домашних животных во время самоизоляции. Это был замечательный флешмоб.
И сегодня мы готовы озвучить хозяев всех хвостатых счастливчиков, что признаны самыми задорными и «харизматичными».
Итак. У нас есть тройка победителей, они и получат в подарок наборы от нашего спонсора для своих питомцев, которые состоят из замороженных колбасок и трех видов мяса: говядины, индейки и курицы.
1 место — Александр
2 место — Екатерина
3 место — Анастасия
Но, так же мы не могли не отметить еще двух участников — они получат специальные призы — наборы из 3х колбасок!
За ними придут хозяева вот этих замечательных четвероногих, заработавших приз симпатий:
— канадского сфинкса Гоши, который всем желает спокойной ночи
— нашей преданной хвостатой «читательницы»
Также не забывайте, что каждый участник получит поощрительный приз — книгу «ИД «Комсомольская правда».
Для получения подарка необходимо написать по тел.: 89500504012 (Viber/WhatsApp)
ИСТОЧНИК KP.RU