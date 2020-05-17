Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая: заболевание выявили еще у 52 вахтовиков

На утро 10 мая в Иркутской области зафиксирован 601 случай заражения коронавирусом. За сутки зарегистрирован достаточно большой прирост – плюс 75 человек. И хотя рекордной отметки, когда было выявлено сразу 95 заболевших, он не достиг, цифра все же вышла высокая. Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая, большой прирост заболеваемости вновь дали вахтовики.

Так, в Усть-Куте к 69 ранее выявленным случаям заболевания Covid-19 среди вахтовиков прибавился еще 41 заболевший. Сейчас в северном городе зафиксировано 112 случаев коронавируса: 110 из них – люди, приехавшие на работу вахтовым методом, один человек заразился от контакта с заболевшим и еще один человек выздоровел.

Больше больных вахтовиков стало и в Бодайбо. Еще вчера, 16 мая, там было зафиксировано семь случаев коронавируса среди людей, приехавших на вахту. Сегодня же, 17 мая, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, число больных вахтовиков в Бодайбо увеличилось до 17 человек. За сутки было выявлено десять новых случаев заражения. В общей сложности в Бодайбо подтверждено 18 случаев коронавируса среди вахтовиков, один человек, к сожалению, скончался еще в середине апреля.

Больные прибавились в восьми районах Приангарья. Фото: оперштаб по коронавирусу в Иркутской области.

Помимо Усть-Кута и Бодайбо, за сутки новые случаи Covid-19, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая, были выявлены еще в шести муниципалитетах Приангарья – Иркутске, Иркутском, Куйтунском, Зиминском района, городах Черемхово и Братске.

В областном центре больных стало больше на 13 человек: один новый случай завезен из Санкт-Петербурга, восемь человек заболели от контакта с заразившимися ранее пациентами, еще один больной был выявлен в обсерваторе среди размещенных там вахтовиков. Общая цифра заразившихся коронавирусом в Иркутске на 17 мая составила 317 человек. Однако стоит отметить, что помимо прироста больных, фиксируются и случаи выздоровления. Так, за сутки из больниц областного центра выписано шесть пациентов. Всего в Иркутске на 17 мая выздоровело 82 человека.

В Иркутском районе, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области, на 17 мая зарегистрировано 54 случая заболевания. За сутки выявлено четыре новых случая, все они – контактные. При этом один человек выздоровел – в общей сложности из больниц выписано 11 жителей Иркутского района.

Три новых случая коронавируса на 17 мая зафиксировано в Братске. Заболевание сюда завезли из Челябинска. Сейчас в северной столице региона зафиксировано 17 случаев Covid-19, три человека выздоровели.

На два человека больше больных коронавирусом стало в Зиминском районе. Согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая, случаи эти – завозные: один человек приехал из Москвы, еще один – из Санкт-Петербурга. Всего в Зиминском районе зафиксировано три случая Covid-19.

По одному новому случаю заболевания выявлено в Черемхово и в Куйтунском районе. Причем, в Черемхово коронавирус завезен из Рязани, а в Куйтунском районе все случаи – контактные. Всего, согласно карте распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая, в Черемхово зафиксировано девять случаев Covid-19, а в Куйтунском районе – четыре.

На 17 мая в Иркутской области от коронавируса выздоровело 142 человека. За сутки из больниц Иркутска выписались шесть человек, три человека выздоровели в Ангарске, по одному – в Иркутском районе и Усолье-Сибирском.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 17 мая.

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