Прокуратура проверит факты невыплаты доплат врачам «скорой помощи» в Иркутске

17 Май 2020 2020-05-17T08:55:42+03:00

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Прокуратура Иркутской области подключилась к расследованию причин невыплаты федеральной доплаты по 25 и 50 тысяч рублей коллективу станции скорой помощи в Иркутске. Как отмечается на сайте ведомства, прокуратурой организована всесторонняя проверка.

- При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, - отмечается в сообщении.

Напомним, врачи, младший медицинский персонал и водители Иркутской станции скорой помощи накануне, 16 мая, опубликовали в соцсетях видео, на котором пожаловались на невыплату федеральных стимулирующих надбавок за работу с коронавирусными больными. Сотрудники медучреждения так рассчитывали на эти деньги, но по факту за апрель получили свою обычную зарплату.

На обращение тут же отреагировал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Вместе с исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Натальей Ледяевой он провел совещание с коллективом станции скорой помощи и пообещал разобраться в ситуации. До конца сегодняшнего дня медики должны получить выплату за работу с больными Covid-19

Доследственную проверку по факту случившегося начал и СУ СК по региону. Подробности – тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU