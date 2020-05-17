Новые случаи коронавируса выявлены у вахтовиков в Иркутской области

17 Май 2020 2020-05-17T06:45:19+03:00

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В Иркутской области за сутки увеличилось количество вахтовиков, у которых был выявлен коронавирус. Их стало на 52 человека больше, сообщает оперативный штаб при министерстве здравоохранения Иркутской области.

Еще вчера, 16 мая, в регионе было госпитализировано 89 человек, приехавших в Иркутскую область работать вахтовым методом. Большинство из них, напомним, было выявлено в Усть-Куте. По данным же на утро 17 мая, госпитализирован уже 141 вахтовик. За сутки больных стало на 52 человека больше. И это при том, что на месторождениях, куда приехали работать вахтовики, с 14 мая введен карантин.

Напомним, по решению оперативного штаба, в Иркутской области до особого распоряжения приостановлены все перемещения вахтовиков. Это может означать, что новые случаи коронавируса подтвердились у тех вахтовиков, которые прибыли в регион в начале недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU