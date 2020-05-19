Онлайн-концерт в честь 95-летия «Комсомольской правды»: на сцене группа «Дядя Гоша»

Внимание, иркутяне, которые соблюдают самоизоляцию и два месяца сидят дома! Стала известна дата очередного онлайн-концерта, который «Комсомольская правда» Иркутск в честь своего 95-летнего юбилея готовит для вас совместно с компанией AsiaShow, концертным департаментом «Asia Musiс» и телекомпанией «ТиВиСи HD». Итак, абсолютно бесплатное живое выступление в модном нынче формате прямой онлайн-трансляции состоится 25 мая в 19.00 во Дворце спорта «Труд».

Известны и артисты, которые выступят на концерте. Передавать зрителям заряд энергии и положительных эмоций через экран ноутбуков и компьютеров будет музыкальный коллектив «Дядя Гоша». Посмотреть прямую трансляцию концерта можно на сайте irk.kp.ru, телеканале «ТиВиСи HD», а послушать - на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM).

Свой большой юбилей «Комсомольская правда» отмечает 24 мая. Начиная с 24 мая 1925 года «Комсомолка» рассказывает обо всем самом важном, и интересном, что происходит в стране и мире. Полет Юрия Гагарина в космос, строительство БАМа, открытие Крымского моста. И сегодня «КП» это не только газета, но и сайт, и радио, и социальные сети! «Комсомолка» современна – мы живем, развиваемся, придумываем и воплощаем в реальность новые идеи и проекты.

И концерт в честь своего дня рождения станет уже третьим в копилке «Комсомольской правды» - Иркутск», компании AsiaShow, концертного департамента Asia Musiс и телекомпании «ТиВиСи HD». В апреле мы организовывали джазовое выступление виртуозного бенда «Доктор Джаз», и классическое, когда на сцене блистал Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Эти концерты мы провели, чтобы поддержать врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Кстати, мы все еще приглашаем к сотрудничеству! Все, кто хочет стать причастными к концерту, могут обращаться по телефону, указанному здесь.

КОНКРЕТНО

Состав группы «Дядя Гоша»

«Дядя Гоша»

Георгий Соболев - банджо, губная гармошка, вокал,

Евгений Семенов гитара, вокал,

Сергей Высоких - балалайка, вокал.