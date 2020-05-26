2020-05-26T11:29:06+03:00
Происшествия

Сварщик изнасиловал и зверски убил двух женщин, заманив их в автомобиль

33-летнему жителю Братского района предъявили обвинение, он под стражей [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сварщик изнасиловал и зверски убил двух женщин, заманив их в автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской области.Сварщик изнасиловал и зверски убил двух женщин, заманив их в автомобиль. Фото: СУ СКР по Иркутской области.
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- Дамочка, садитесь, подвезу! - притормозил автомобиль возле пьяной 52-летней женщины, которая с утра 9 марта шаталась по улицам в городе Вихоревка, что в Братском районе. Видимо, шла с попойки домой. От предложения она не отказалась, а зря…

Села в машину, а 33-летний мужчина за рулем давай к ней приставать. Она попыталась отбиться, да где там! Водитель огрел ее по голове, и она потеряла сознание. А дальше – как по сценарию жуткого криминального фильма. Он заехал в гараж к своей сожительнице, взял монтировку… Уже тогда задумал убить женщину, которую заманил в авто.

- По версии следствия, приехав в безлюдное место, обвиняемый изнасиловал женщину, а затем убил, - рассказали подробности того страшного действа в СУ СКР по Иркутской области. - Тело 52-летней женщины он спрятал возле реки.

Сибиряк обвиняется в изнасиловании и убийстве двух женщин, которые числились пропавшими без вести.Видео: СУ СКР по Иркутской области.

Сибирячку объявили в розыск. А уже через неделю сотрудники полиции сообщили ее родственникам, что найдено ее тело… По видео с камер наблюдения, размещенных на улицах города, правоохранители вычислили, в какой автомобиль она села перед исчезновением. Водителя вскоре задержали. Оказалось, это местный житель, работает сварщиком. Уже была судимость за изнасилование…

Отпираться мужчина не стал. Да еще и признался на допросе, что в ноябре 2019-го убил вторую горожанку. Она тоже числилась без вести пропавшей. Познакомился он с первой жертвой так же: зрелая, 40-летняя женщина, подвыпившая, привлекла его внимание на улице. Он привез ее к себе в гараж, вместе выпили алкоголя, но в интиме она ему отказала.

- Мужчина изнасиловал ее, а затем зарезал ножом, - говорят в СУ СКР по региону. - Он расчленил тело убитой и сбросил в реку. Автомобиль продал, все следы крови в машине и гараже замыл химическими средствами.

Этот автомобиль правоохранители нашли. Следы крови убитой все-таки остались в салоне. Экспертизы подтвердили, что расправу устроил именно этот мужчина.

Следователи уже предъявили ему обвинение в двух преступлениях по статье «убийство, сопряженное с изнасилованием». Обвиняемый заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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