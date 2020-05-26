«Дочек отвлекаем от разговоров про маму как можем»: муж пропавшей 25-летней иркутянки рассказал об ее исчезновении

Вот уже три дня муж без вести пропавшей 25-летней иркутянки Надежды Поляковой Руслан не находит себе места. Утром 23 мая Надежда бесследно исчезла после того, как отправилась к родным в село Еловка. С тех пор о ней нет вообще никакой информации. До Еловки женщина так и не доехала, а ее телефон оказался заблокирован.

- В то утро Надежда поехала к дочкам, которые гостили у моих родителей в Еловке, в 50 км от Иркутска, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Руслан Поляков. – Вообще мы всегда ездили только вместе, либо мой отец приезжал и забирал Надю. Но в этот раз у него не получилось, а я был в рейсе, работаю дальнобойщиком и только сегодня вернулся из Читы. 23 мая жена позвонила мне и сказала, что поедет одна.

Тут надо пояснить, село Еловка находится на Александровском тракте по дороге на Усть-Уду. Причем трасса проходит прямо через населенный пункт – проблемы с транспортом нет, через Еловку проезжают много маршруток. Но Надежда почему-то решила воспользоваться не ими…

Надежда попала на камеры наблюдения перед исчезновением. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Как уже выяснили полицейские 23 мая Надежда села в маршрутный автобус «Форд Транзит» на остановке Марии Цукановой и поехала на нем в направлении поста ДПС, что на выезде на Качугский и Александровский тракты. В 10.10 утра – маршрутка минула пост, повернула налево в сторону Александровского тракта. Надежда же вышла из салона на нулевом километре, поскольку дальше маршрутка поворачивала в другую сторону, и поймала попутную машину. Водителя, который ее подвозил, уже разыскали. Он рассказал, что подвез женщину до Урика, который находится примерно в 35 километрах от Еловки. Как рассказали «КП» в иркутском МВД, эти слова подтвердились: женщина попала на камеру наблюдения, установленную на заправке в том районе. После этого ее след вновь потерялся. Возможно, она прошла дальше, поймала другую машину и уехала на ней?

- Заправщик рассказал, что видел, как Надя якобы садилась в какой-то белый грузовик, - продолжает Руслан Поляков. – Номер он не разглядел. Сейчас ищут похожую под описание машину. Когда жена последний раз выходила на связь? 23 мая примерно в 10 утра она позвонила моим родителям и сказала, что скоро приедет. Локация показала, что на связи ее телефон в последний раз был доступен в районе Усть-Балея, это в 10 километрах от Еловки.

Сейчас в том районе работают полицейские, волонтеры. Они уже прочесали почти всю территорию вдоль Александровского тракта, но никаких следов пропавшей не нашли. Тем временем, дома Надежду ждут две маленькие дочки 4 и 2 лет.

- Где мама, они пока не спрашивали, - говорит Руслан Поляков. - Стараемся отвлекать их как можем.

Руслан признается, что раньше его жена никогда не пропадала и не уходила из дома. В последние годы находилась в декрете и ухаживала за детьми. В то, что Надежда могла встретить по дороге друзей и отправиться к ним, муж не верит.

- Это просто исключено, - говорит Руслан. – В том районе друзей, к которым она могла приехать и остаться на три дня, у нее нет. А, тем более, не выходить на связь она тоже не могла…

Дома Надежду ждут две дочки. Фото: соцсети

Дав показания следователям, Руслан Поляков отправился в Урик. Он спрашивал у местных жителей, нет ли у кого камер видеонаблюдения на заборах или домах. Вдруг Надежда попала в объективы? Но пока зацепок найти не удалось.

А родственники мужчины отправились по местным заброшенным фермам и домам. Полицейские же просят автомобилистов, в том числе и владельцев видеорегистраторов, которые 23 мая проезжали в это время по Александровскому тракту, обраться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» или в ближайший отдел полиции.

Ну а мы еще раз напомним приметы пропавшей Надежды Поляковой. На вид ей 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-голубую кофту со стразами, зеленые джинсы, черные кроссовки. С собой у нее была спортивная фиолетовая сумка. Из особых примет выделяют то, что женщина заикается.

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