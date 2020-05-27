«Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай»: подозреваемый в убийстве 25-летней Надежды Поляковой рассказал подробности преступления

Иркутские следователи опубликовали видео с допроса 42-летнего мужчины, который задержан за убийство без вести пропавшей 25-летней иркутянки Надежды Поляковой, которую искали с 23 мая. В тот день женщина на попутках отправилась по Александровскому тракту в село Еловка, но до места назначения так и не добралась. Оказалось, в деревне Урик ее предложил подвезти водитель грузовика. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, вычислили подходящую по описанию машину среди 933 похожих, зарегистрированных в Иркутской области.

- Я ехал по Александровскому тракту и перед поворотом на Урик увидел голосующую девушку, - рассказывает задержанный водитель. – Я остановился. Она спросила, могу ли подвезти ее до Еловки. Я ответил да.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/781511" frameborder="0"></iframe> Видео допроса подозреваемого в убийстве 25-летней иркутянки.Видео: СУ СК России по Иркутской области

После этого мужчина рассказал, как проехав несколько километров в сторону Еловки, свернул с трассы, заехал в лес, где жестоко изнасиловал Надежду. Испугавшись, что женщина расскажет обо всем полиции, мужчина связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика.

- Она сказала: «Я все сделаю, только не убивай», - Я же выехал на трассу и поехал в сторону города, - продолжает задержанный. – По дороге принял решение убить ее.

По его словам он задушил Надежду, а затем, чтобы скрыть следы, закопал ее тело и сумку. Как все происходило задержанный показал прямо на месте преступления.

Женщину искали с 23 мая. Фото: соцсети.

- Возбуждены уголовные дела по статьям: "Изнасилование", "Кража", "Убийство, сопряженное с изнасилованием", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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