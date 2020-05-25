Вышла из автобуса на Александровском тракте и пересела в неизвестный автомобиль: поиски 25-летней женщины продолжаются в Иркутске

В Иркутске уже два дня безуспешно продолжаются поиски 25-летней Надежды Поляковой. «Комсомолка» рассказывала, как 23 мая женщина вышла из дома и отправилась в деревню Еловка, где живут ее родные. Но туда она так и не доехала. На связь с родственниками также перестала выходить. Выйти на след пропавшей сыщикам пока не удалось, зато почти поминутно восстановлен маршрут следования женщины.

Итак, 23 мая, в 09.55 она сняла деньги в супермаркете и отправилась на автобусную остановку «Марии Цукановой». В 10.05 села в маршрутный автобус «Форд Транзит» и поехала на нем в направлении поста ДПС. В 10.10 – маршрутка проехала пост и повернула налево в сторону Александровского тракта (затем автобус поехал в Малую Топку). А теперь, самая важная деталь.

Так была одета женщина перед пропажей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- В период времени с 10 часов 10 минут до 10 часов 30 минут Надежда Полякова вышла перед поворотом в Малую Топку из автобуса и села в неустановленный автомобиль, который поехал в направлении населенных пунктов по Александровскому тракту, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Автомобилистов, в том числе и владельцев видеорегистраторов, которые 23 мая проезжали в это время по Александровскому тракту, просим обраться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» или в ближайший отдел полиции.

В МВД еще раз напоминают приметы Надежы Поляковой. На вид ей 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-голубую кофту со стразами, зеленые джинсы, черные кроссовки. С собой у нее была спортивная фиолетовая сумка. Из особых примет выделяют то, что женщина заикается.