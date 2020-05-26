2020-05-26T18:06:20+03:00
Происшествия

По факту пропажи 25-летней иркутянки возбуждено уголовное дело

Надежду Полякову ищут с 23 мая
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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По факту пропажи 25-летней иркутянки возбуждено уголовное дело. Фото: соцсетиПо факту пропажи 25-летней иркутянки возбуждено уголовное дело. Фото: соцсети
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Следователи подключились к расследованию таинственного исчезновения 25-летней иркутянки Надежды Поляковой. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала, как 23 мая женщина отправилась к родным в село Еловка, но до места так и не доехала.

Вскоре полицейские выяснили, что Надежда поймала попутную машину на нулевом километре Александровского тракта. Водителя удалось найти. Он рассказал, что довез женщину до Урика. Эти слова подтвердились, когда сыщики посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленной на заправке в Урике. В ее кадр попала Надежда. Не исключено, что она поймала еще одну попутку и поехала на ней до Еловки. Пока ни женщина, ни ее следы не найдены.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, муж Надежды Поляковой Руслан рассказал корреспонденту «КП-«Иркутск», что в день исчезновения, она поехала к двум свои дочкам, которые гостили у бабушки с дедушкой. То, что женщина могла заехать к друзьям и остаться у них, три дня не выходя на связь, супруг женщины исключил.

Еще раз напомним приметы пропавшей Надежды Поляковой. На вид ей 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-голубую кофту со стразами, зеленые джинсы, черные кроссовки. С собой у нее была спортивная фиолетовая сумка. Из особых примет выделяют то, что женщина заикается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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