Доехала на попутке до Урика, а потом бесследно исчезла: поиски пропавшей 25-летней женщины в Иркутске продолжаются

Иркутские полицейские выяснили новые подробности истории с пропажей 25-летней Надежды Поляковой, которая исчезла 23 мая после того, как отправилась к родственникам в деревню Еловка. Напомним, ранее было известно, что женщина села в маршрутный автобус «Форд Транзит» на остановке Марии Цукановой и поехала на нем в направлении поста ДПС. В 10.10 утра – маршрутка проехала пост и повернула налево в сторону Александровского тракта. Надежда же вышла из маршрутки на нулевом километре и поймала попутную машину.

- Мы нашли водителя этой машины, - рассказывают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он рассказал, что довез ее до Урика. Эти слова подтвердились, так как женщина попала на камеру наблюдения, установленную на заправке в том районе. После этого ее след вновь теряется. Возможно, она прошла дальше и поймав другую машину, могла уехать дальше.

Женщину ищут уже три дня. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Добавим, что более 100 полицейских, волонтеров и просто неравнодушных людей уже прочесали весь Александровский тракт от Иркутска до Урика. Никаких следов пропавшей Надежды Поляковой пока не найдены. Поиски продолжаются. По неподтвержденной пока информации, по факту пропажи женщины вскоре может быть возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят автомобилистов, в том числе и владельцев видеорегистраторов, которые 23 мая проезжали в это время по Александровскому тракту, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» или в ближайший отдел полиции.

Ну а мы еще раз напоминаем приметы пропавшей Надежды Поляковой. На вид ей 25 лет, рост 160 см, среднее телосложение, европейский тип лица, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в светло-голубую кофту со стразами, зеленые джинсы, черные кроссовки. С собой у нее была спортивная фиолетовая сумка. Из особых примет выделяют то, что женщина заикается.

Женщина попала на камеры видеонаблюдения в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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