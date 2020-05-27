2020-05-27T10:16:25+03:00
Происшествия

Пропавшая без вести 25-летняя иркутянка Надежда Полякова найдена мертвой

Женщину искали с 23 мая [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пропавшая без вести 25-летняя мать двоих детей найдена мертвой. Фото: соцсетиПропавшая без вести 25-летняя мать двоих детей найдена мертвой. Фото: соцсети
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В Иркутске завершены поиски 25-летней Надежды Поляковой, которая бесследно исчезла 23 мая, когда на попутках добиралась до села Еловка. Женщину нашли мертвой. Об этом сообщают координаторы поискового отряда "111.62" в своей официальной группе в соцсети. Подробности трагедии уточняются. Вскоре должны появиться подробности.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как Надежда ранним утром, 23 мая поймала попутную машину на нулевом километре Александровского тракта. Водителя, который ее подвозил, удалось найти. Он рассказал, что довез женщину до Урика. Эти слова подтвердились, когда полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленной на заправке в Урике. В ее кадр попала Надежда. Что было дальше пока неизвестно. Не исключено, что она поймала еще одну попутку и поехала на ней до Еловки.

Незадолго до исчезновения женщина попала на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Незадолго до исчезновения женщина попала на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Муж Надежды Поляковой Руслан рассказал корреспонденту «КП-«Иркутск», что в день исчезновения, она поехала к двум свои дочкам, которые гостили у бабушки с дедушкой в Еловке. Сам он не смог ее довезти, так как находился в командировке. Мужчина работает дальнобойщиком и был в рейсе в Чите.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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