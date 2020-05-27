2020-05-28T08:18:12+03:00
Происшествия

Изнасиловал, ограбил и задушил: задержан подозреваемый в убийстве 25-летней иркутянки

Надежду Полякову искали с 23 мая [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Изнасиловал, ограбил и задушил: задержан подозреваемый в убийстве 25-летней иркутянки. Фото: соцсетиИзнасиловал, ограбил и задушил: задержан подозреваемый в убийстве 25-летней иркутянки. Фото: соцсети
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Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 25-летней иркутянки Надежды Поляковой, которая пропала без вести 23 мая после того, как на попутках уехала к родным в деревню Еловка. Спустя 4 дня тело женщины нашли в лесу недалеко от Александровского тракта.

- Задержан ранее не судимый 42-летний житель Иркутска, который подвозил Надежду от деревни Урик, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Он уже признался в том, что жестоко изнасиловал женщину, снял с нее золотые украшения. Затем вывез в лес, задушил и закопал тело и сумку Надежды. Возбуждены уголовные дела по статьям: "Изнасилование", "Кража", "Убийство, сопряженное с изнасилованием". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Перед исчезновением женщина попала на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Перед исчезновением женщина попала на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как Надежда ранним утром 23 мая Надежда села в маршрутный автобус «Форд Транзит» на остановке Марии Цукановой и поехала на нем в направлении поста ДПС, что на выезде на Качугский и Александровский тракты. В 10.10 утра – маршрутка минула пост, повернула налево в сторону Александровского тракта. Надежда же вышла из салона на нулевом километре, поскольку дальше маршрутка поворачивала в другую сторону, и поймала попутную машину. Водителя, который ее подвозил, разыскали быстро. Он рассказал, что подвез женщину до Урика, который находится примерно в 35 километрах от Еловки. Эти слова подтвердились, так как женщина попала на камеру наблюдения, установленную на заправке в том районе. После этого ее след вновь потерялся.

Один из очевидцев сообщил, что видел, как женщина садилась в грузовик в Урике.

- Полицейские вычислили подходящую по описанию машину среди 933 похожих, зарегистрированных в области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщину искали с 23 мая. Фото: соцсети

Женщину искали с 23 мая. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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