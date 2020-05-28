Обвиняемого в убийстве 25-летней иркутянки Надежды Поляковой арестовали на 2 месяца

Как минимум два ближайших месяца проведет за решеткой СИЗО 42-летний иркутянин, который был задержан за убийство 25-летней Надежды Поляковой. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, Куйбышевский районный суд Иркутска избрал меру пресечения для мужчины, 28 мая. Дожидаться суда он будет под стражей.

Напомним, за поисками Надежды Поляковой, которая бесследно исчезла 23 мая после того, как отправилась к родным в село Еловка, следил весь Иркутск. «Комсомолка» рассказывала, как утром 23 мая Надежда доехала на маршрутке до нулевого километра Александровского тракта, а там решила выйти и поймать попутку. Буквально через час ее телефон стал недоступен…

Надежда пропала 23 мая. ее тело нашли 26-го. Фото: соцсети

То, что происходило дальше, удалось восстановить почти по минутам. Около 10 утра Надежда поймала легковушку на нулевом километре и в это же время позвонила родителям мужа, что скоро будет. Но до места назначения она так и не добралась. Локация показала, что на связи ее телефон в последний раз был доступен в районе Усть-Балея, это в 10 километрах от Еловки. Три дня муж женщины Руслан и другие родственники Надежды не находили себе места. Все это время ждали маму и две дочки двух и четырех лет.

Ясность наступила после того, как был найден водитель, который подобрал Надежду на нулевом километре. Он рассказал, что подвез женщину только до Урика. Его слова подтвердились: женщина попала на камеру наблюдения, установленную на заправке в том районе. Потом ее след потерялся, и только внимательность одного из заправщиков позволила пролить свет на произошедшее: он видел, как женщина садилась в белый грузовик, только госномер не разглядел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/781511" frameborder="0"></iframe> Видео допроса подозреваемого в убийстве 25-летней иркутянки.Видео: СУ СК России по Иркутской области

- Чтобы вычислить этот грузовик полицейским пришлось искать его из 933 аналогичных авто, зарегистрированных в нашем регионе, - рассказывают следователи. - Эксперты улучшили качество видеозаписей с камер наблюдения и видиорегистратора свидетеля - и вот он номер.

Водителя задержали. Им оказался ранее несудимый иркутянин, который сразу признался, что именно к нему села Надежда, недалеко от поворота на Урик. А дальше шокировал следователей страшными подробностями. Оказалось, что он изнасиловал женщину, затем испугавшись, что она расскажет полиции, задушил ее и закопал тело в лесу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: «Изнасилование», «Кража», «Убийство, сопряженное с изнасилованием».

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