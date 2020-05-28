«На его месте должен был быть я»: студентка подожгла дом из мести бывшему, думая, что он там с новой пассией

Видео страшного пожара, который произошел в ночь на 6 мая на улице Александра Невского, облетели все иркутские соцсети. Прямо рядом с элитным жилым комплексом полыхал старенький деревянный дом. Несмотря на сильный дождь, который лил в ту ночь, изба сгорела дотла. Обугленные бревна на первом этаже – это все, что осталось.

Но самая страшная картина перед спасателями МЧС предстала, когда они пробрались внутрь. Под завалами лежали два настолько сильно обгоревших тела, что установить личности погибших удалось лишь после экспертизы. В огне, как позже выяснилось, погибли 17-летний парень и 19-летняя девушка. И случилось это горе не из-за несчастного случая, что нередко происходит со старыми деревянными домами, когда не выдерживает электропроводка, а из-за поджога!

6 мая 2020 года. Так выглядел сгоревший дом, в котором погибли молодые люди. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Еще больше вопросов появилось, когда следователи выяснили, что погибшие молодые люди в этом самой доме оказались случайно.

- Я созванивалась с сыном поздним вечером, 5 мая, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» мать погибшего Данила Елена. – Даня был в отличном настроении. Он сказал, что будет всю ночь якобы работать, он трудился продавцом в пивном магазине недалеко от дома, договорились созвониться утром. Это сейчас я понимаю, что он просто хотел в ту ночь остаться с девушкой…

Со Светой (имя изменено, прим. Ред.), с которой и погиб Данил, он познакомился как раз на работе. Мать с избранницей не знакомил, но о ней она знала. Сын говорил, что у него есть симпатия. Судя по всему, отношения только начинали завязываться. И кому же понадобилось убивать молодых людей? Тайна раскрылась буквально на следующий день. Жизни Дани и Светы оборвались из-за 21-летней студентки и ее 18-летнего приятеля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/777782" frameborder="0"></iframe> В Иркутске задержаны поджигатели дома, в котором сгорели парень и девушка.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Баловалась зажигалкой. Рядом с деревянного дома свисали обои. В итоге все воспламенилось, - на первом допросе задержанная студентка выдвинула такую версию. Разговор с ней следователи снимали на видео. И по нему даже обывателю было понятно, что девушка врет.

Ее сообщник был еще более краток, добавив, что все произошло ненамеренно и то что, он вообще не знает название улицы, где произошла трагедия.

Задержанная пироманка. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На самом деле поджигательница прекрасно знала, на что шла. И мотив у нее был. Студентка узнала, что погибшая Светлана зимой закрутила роман с ее бывшим парнем и захотела отомстить сопернице. И план придумал вечером, 5 мая, когда распивала алкоголь в компании друзей, неподалеку от того самого деревянного дома.

- Она каким-то образом узнала, что Светлана будет ночевать именно там, - рассказывает старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области Баир Доржиев, который ведет это дело. – Прямо во время посиделок за спиртным девушка попросила о помощи приятеля. Они вдвоем подошли к дому, где ночевали погибшие. Студентка зашла на веранду и подожгла кусок отклеившихся обоев. Когда дом вспыхнул, поджигатели вызвали такси и уехали. Но через час, когда горящий дом почти потушили, зачем-то вернулись обратно. На месте их и задержали. Вычислили по камерам видеонаблюдения, установленным на соседней многоэтажке.

Подельник поджигательницы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

У матери погибшего Данила есть еще одна версия трагедии, которую ей поведали друзья сына. По ней, получается так, что парень вообще оказался не в то время не в том месте.

- Якобы поджигательница думала, что со Светой внутри дома находится не Данил, а ее бывший возлюбленный, - говорит Елена. – На похоронах сына ко мне подошел тот самый молодой человек и сказал: «Простите меня, на месте вашего сына должен был быть я. Она думала, что внутри я». В ответ сказала ему, что там вообще никого не должно было быть... Ребята погибли страшной смертью. Данила мы опознали лишь по кускам одежды…

Этой осенью Данил планировал уйти в армию. Фото: личный архив

До своего 18-летия Данил не дожил всего один месяц. Этой осенью парень планировал уйти служить в армию, так как с учебой в техникуме, в который поступил после 9 класса, не сложилось. Пока ждал своего совершеннолетия, чтобы не сидеть без дела и иметь карманные деньги устроился на работу в магазин, параллельно учился в автошколе. В июне должен был сдавать экзамен и получить водительские права. Елена признается, что после трагедии никто из родителей поджигателей с ней не связывался даже, чтобы попросить прощения. Сами пироманы, по словам следователей, просили, чтобы на время следствия их не заключали под стражу и оставили под домашним арестом. Но, судя, по такой тяжкой статье, как «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц», по которой им предъявили обвинение, дома они окажутся еще не скоро. Обоих отправили как минимум на два месяца в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

- Да что мне их извинения, сына не вернешь… - заключает Елена. – Конечно, я хочу, чтобы виновные в гибели Дани и Светы понесли суровое наказание. В то же время мне по-человечески жалко и родителей поджигателей...

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