2020-05-28T11:33:04+03:00
Происшествия

Сосед зарезал семейную пару из-за своих собак

Во время ссоры житель Иркутска не стал выяснять отношения на словах и схватился за нож
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Тот самый нож, которым мужчина зарезал двух соседей. Фото: СУ СК России по Иркутской областиТот самый нож, которым мужчина зарезал двух соседей. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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Обычный соседский конфликт закончился трагедией в одном из жилых домов по улице Маршала Конева в Иркутске. На протяжении нескольких месяцев семейная пара ругалась со своим 60-летним соседом с другого этажа из-за его собак, которых он держал в квартире. То ли 53-летнему мужчине и его 45-летней жене не нравился постоянный лай, то ли владелец животных не убирал за своими псами в подъезде. Но, во время очередной ссоры, которая произошла вечером, 27 мая, хозяин собак не стал урегулировать ругань на словах, и пытаться договориться, а схватился за оружие. Он внезапно достал нож и несколько раз ударил им мужчину и его супругу.

Полицию и скорую вызвали другие соседи, которые стали свидетелями поножовщины. Спасти семейную пару не удалось. От полученных травм те скончались на месте. Буйного соседа задержали в тот же вечер.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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