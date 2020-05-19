Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 мая: в Кижинге, несмотря на жесткий карантин, открыли предприятия

Коронавирус в Бурятии, 19 мая. Растет число больных, их уже тысяча. В одном только Улан-Удэ – около 600. Много. Но в стационарах примерно половина из этой цифры. Много вылечившихся – около 400. Почти 200 больных лечатся амбулаторно. Продолжают прибывать больные из Кижинги, где объявлен жесткий карантин с запретом передвижений. Въезда и выезда, и Баунтовского района.

Коронавирус в Бурятии, 19 мая: в Кижинге открыли 16 предприятий

Речь идет о самых необходимых производствах. Сейчас диагноз коронавирус поставлен примерно 2% населения района. В этих условиях другие предприятия открывать просто нельзя.

- Мы считаем возможным возобновление работы 16 предприятий: два по оказанию услуг связи и по продаже корма для животных, три - это услуги шиномонтажа, ветеринарная аптека, продажа запчастей и 7 - по производству мясных продуктов, -сказал на оперативном штабе главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

Работа разрешена, но только без вывоза на время карантина продукции за территорию сел. То есть с торговлей придется повременить. И, конечно, предприятия должны строго выполнять противоэпидемические мероприятия.

Коронавирус в Бурятии, 19 мая: медикам сделан перерасчет

Правительство страны 15 мая внесло изменения в методику начисления стимулирующих выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. На основании нового Постановления №648 от 15 мая 2020года произведен перерасчет сотрудникам медицинских учреждений независимо от времени и отработанных часов. Средства сотрудникам были перечислены вечером 17-го мая.

Правительство Бурятии из республиканского бюджета сделало перерасчет медицинским организациям регионального подчинения.

«В настоящее время, согласно новому постановлению был сделан перерасчет сотрудникам Станции скорой медицинской помощи, а именно – врачам и фельдшерам, медицинским сестрам и водителям, которые непосредственно работают в «ковиде». Это, достаточно, большие суммы средств. В данное время, частичный расчет погашен, сотрудники начали получать выплаты с 17 мая ", - рассказал главный врач ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Александр Нечунаев.

Врачи ковидного госпиталя на Солнечной заявили, что они работают ради людей.

«У нас по вопрос по выплатам не ставился с самого начала, как мы сюда зашли работать, у нас это не основной вопрос. Мы работаем, это наша специальность, наша обязанность. На сегодняшний день выплаты перечислены всем сотрудникам, кто работает, кто уже «вышел» из госпиталя на карантин. Всем стимулирующие выплаты за апрель и май были произведены. Суммы открыты, мы получили все выплаты как оно и должно быть», - отметил заведующий госпиталем по ул. Солнечная,4а Анатолий Дмитриев.

Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 19 мая.