В Киренске открыли памятник женщине-матери - труженице тыла и мемориал памяти киренчанам, погибшим в боях

Киренский район Иркутской области, как и вся страна, в этом году активно готовился к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И хотя торжественные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса были перенесены, праздник в этой северной территории встретили достойно.

Как подчеркнул мэр Киренского района Кирилл Свистелин, эту знаковую историческую дату важно было не просто отметить. Самое главное - напомнить молодежи о подвиге советского народа, который был совершен ради будущих поколений.

- Этот праздник по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. Праздник, который трогает самые сокровенные струны нашей души, - отметил Кирилл Свистелин. - Мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны - обыкновенных людей, совершавших необыкновенные подвиги во имя спасения Родины. В те страшные военные годы наша страна выстояла не только благодаря усилиям полководцев или достижениям военной техники, но и благодаря силе духа простых людей. Не только тех, кто непосредственно воевал, но и тех, кто круглыми сутками работал на заводах в тылу, кто хранил свою Родину в сердце, находясь на оккупированных территориях. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения поколению победителей за то, что мы сейчас имеем возможность вольно дышать и любоваться мирным небом; можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей, строить планы на будущее и спокойно думать о завтрашнем дне.

75-летию Победы в Киренском районе посвятили множество мероприятий.

Ветеранам и детям войны вручили подарки, в которые вошли именные почетные знаки, книги местного поэта, продуктовые наборы. Трем участникам боевых действий дополнительно вручили три именных подарка. Также из средств бюджета района 100-летней жительнице поселка Алексеевска, не попавшей в категорию ветеранов, выделили 50 тыс. рублей.

В преддверии праздника (до режима самоизоляции) в северной территории прошли концерты, спектакли, спортивные соревнования, творческие конкурсы.

Ветераны в торжественной обстановке получили юбилейные медали и подарки.

В День Победы в Киренском районе состоялись мини-концерты. Песни военных лет звучали во дворах и на улицах города. Фронтовые бригады выступали в тех местах, где живут ветераны.

С соблюдением требований санэпидрежима в сквере Свободы Киренска состоялось открытие мемориального комплекса с именами 703 киренчан, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также памятника женщине-матери - труженице тыла, которая проводила на фронт бойца и ждет его вместе с детьми.

Ранее в Киренске не было мемориала памяти с именами погибших на фронте земляков. В течение 1,5 года администрация района совместно с Советом ветеранов проводила необходимую работу по увековечиванию памяти киренчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках муниципально-частного партнерства были изготовлены памятные мраморные плиты.

Фото: Администрация Киренского района

Скульптурная композиция, посвященная женщине-матери, дополнила мемориальный комплекс и стала новым символом сквера Свободы.

Как рассказала Ольга Слезкина, начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования, 9 Мая Киренский район присоединился к областным акциям «Окно Победы», «Свет памяти», «Минута молчания» и «Женские лица Победы».

Жители активно в них участвовали: выставляли в окна портреты участников войны, украшали дома, пели «Катюшу» и «День Победы».

Учреждения культуры в окнах зданий оформили выставки «Бессмертный полк» и «Помни своих героев», организовали другие мероприятия, в том числе интеллектуальную интернет-викторину «Страницы Великой Отечественной», онлайн-экскурсии, выставки работ учащихся ДШИ и многое другое.

Вечером 9 Мая над городом прогремел праздничный салют.

К юбилею Победы в Киренском районе на реконструкцию памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и мемориальных объектов в городском парке, включая захоронения летчиков, погибших при перегоне самолетов по легендарной трассе Аляска - Сибирь, направлено 2 млн рублей.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Киренске открыли первый в Иркутской области памятник трассе мужества Аляска - Сибирь, по которой во время ВОВ перегоняли самолеты, полученные в США по ленд-лизу.

Памятник Алсибу представляет собой три парящих над землей самолета: модели лайнеров «Бостон», «Аэрокобра» и «Киттихаук». Эти самолеты внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

К 75-летию Победы киренский краеведческий музей организовал онлайн-экскурсию, посвященную Алсибу. Экспозиция в зале воинской славы посвящена истории авиатрассы. Выставка всесторонне раскрывает основные направления деятельности трассы Аляска – Сибирь, ее значение в приближении Победы. Посетителям представлены модели самолетов, личные вещи участников легендарного перегона, а также детали разбившихся самолетов, обнаруженные поисковиками в Киренском районе. Уникальные фотографии и документы демонстрируют героизм летчиков и напряжение всех сил тружеников тыла - строителей авиатрассы. Создание эмоционального впечатления дополнено показом деталей разбитых самолетов, воспоминаниями участников перегона и строителей трассы.