2020-05-19T21:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: масочный режим, проблемы с вахтовиками и новые выплаты медикам

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: масочный режим, проблемы с вахтовиками и новые выплаты медикам.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 мая: масочный режим, проблемы с вахтовиками и новые выплаты медикам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске, 20 мая. В регионе около 800 случаев заражения, в больницах около 600 пациентов. Очень большой прирост всего за несколько дней. Разбираемся в причинах, выясняем последние новости о борьбе с инфекцией.

Коронавирус в Иркутске, 20 мая: в регионе — масочный режим

Итак, с сегодняшнего дня в транспорте, магазинах, общественных местах и на работе — только в масках. Сами они давно уже не в дефиците, можно купить и одноразовые, и многоразовые ( это практичнее, потому что понадобятся они еще несколько месяцев), люди к ним адаптировались — неудобно, но что поделаешь.

Для того чтобы нам перейти на следующий этап выхода из самоизоляции, важно пересмотреть личное отношение к собственной безопасности. Есть простые правила при пандемии: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить защитную маску. На обеспечение масками определенных категорий населения из областного бюджета выделено 50 млн рублей, - сообщил глава региона.

Коронавирус в Иркутске, 20 мая: болеют вахтовики

Отчасти это и есть ответ на вопрос, откуда скачок заболеваемости. По подсчетам, сделанным накануне, 260 человек, то есть практически половина из тех, что лечится в больницах региона на сегодня — вахта или приезжие из обсерваторов. По данным регионального Роспотребнадзора на 19 мая, показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области составил уже 31,1 на 100 тысяч населения. Один из вахтовиков скончался.

По-прежнему идёт большой рост заболевших вахтовиков. Очаги концентрации находятся в вахтовых поселках в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. Моим решением приостановлено перемещение работников вахтовым методом. Требую от работодателей и соответствующих ведомств исполнения решений штаба. От этого зависит безопасность всех жителей области, - подчеркнул глава региона.

В Жигаловском районе на дорогах, ведущих к месторождению в Усть-Куте,стоят посты ДПС.

Кстати, всего в Иркутской области более 13,5 тысяч человек работают вахтой на предприятиях добычи полезных ископаемых.

Коронавирус в Иркутске, 20 мая: новая региональная выплата медикам

Единовременную выплату получат сотрудники больниц, «Скорых» и лабораторий, работающие с коронавирусными больными и оказавшиеся в зоне риска заражения COVID-19.

Доплата положена за интенсивность труда во время режима повышенной готовности в медицинских организациях, где были выявлены пациенты с COVID-19.

Деньги будут выплачены сотрудникам «Скорой», больниц, где оказывают помощь пациентам с внебольничной пневмонией, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лабораторий, где проводят исследования на COVID-19.

Врачи получат по 50 тыс. рублей, медсестры, фельдшеры и водители бригад «Скорой» – по 25 тыс. рублей, младший медицинский персонал, уборщики и прочие сотрудники, обеспечивающие исследование проб на коронавирус – по пять тыс. рублей.

Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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