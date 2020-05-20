2020-05-20T08:25:44+03:00
Общество

Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель
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Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями. Фото: РостсельмашРостсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилями. Фото: Ростсельмаш
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Ростсельмаш объявляет о старте программы «Ставим рекорды вместе», по результатам которой 30 самых результативных хозяйств получат в качестве вознаграждения автомобили Lada 4 x 4 Urban 3D 2020 г.

В соревнованиях может принять участие любой российский сельхозпроизводитель, имеющий возможность и желание продемонстрировать результаты работы в одной из следующих номинаций (или во всех): «Тракторы RSM 2000»; «Кормоуборочные комбайны RSM F»; «Зерноуборочные комбайны TORUM, RSM 161, ACROS».

Фото: Ростсельмаш

Фото: Ростсельмаш

Программа действует с 14.04.2020 г. по 30.11.2020 г включительно. Результаты соревнований будут объявлены после 15.12.2020 г. Все подробности на сайте Ростсельмаш: www.ppr.rostselmash.com.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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