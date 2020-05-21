2020-05-20T22:07:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 мая: масочный режим, льготы для бизнеса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Иркутске 21 мая
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 мая: масочный режим, льготы для бизнеса.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 мая: масочный режим, льготы для бизнеса.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Иркутске, 21 мая. В регионе уже более 800 случаев заражения. В больницах около 600 человек, но половина приходится на вахтовиков и тех, кто из обсерваторов. Однако и внутренние заражения тоже нарастают. В этой ситуации введенный накануне масочный режим — наш шанс.

Коронавирус в Иркутске, 21 мая: свободных мест в больницах - 70%

В Иркутской области предусмотрено 1195 мест в больницах для больных коронавирусом. Большая часть из них -836 - оборудованы кислородом, 418 – ИВЛ. При этом свободных мест для лечения больных СOVID-19 – 70,2% при нормативе не менее 50 %.

Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев во время видеоконференции, посвященной мерам по борьбе с коронавирусом, которую провел полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

К этому моменту в регионе проведено 87321 исследование на COVID-19, количество обследованных – 79 320 человек. Охват тестированием на 100 тысяч населения составляет 124,8 за последние семь дней при нормативе 70 на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Иркутске, 21 мая: льготы для малого бизнеса

Региональные налоговые льготы будут большим подспорьем для малого бизнеса в трудные времена. Соответствующий законопроект пока принят только в первом чтении. Но достаточно быстро он пройдет еще два и станет реальностью.

Итак. Законопроектом предлагается:

- Предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от коронавируса;

- Установить минимальные ставки по налогу, уплачиваемому по упрощенной налоговой системе: для уплачивающих налог с дохода – 1%, для использующих принцип «доходы минус расходы» – 5%;

- Снизить на 50% ставку по транспортному налогу в отношении транспортных средств, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме этого, законопроект устанавливает требования к предприятиям, претендующим на получение льгот, в частности, максимальный порог выручки.

Коронавирус в Иркутске, 21 мая: масочный режим

Он действует с 20 мая. Если кто-то еще не адаптировался к новой реальности, напоминаем об этом.

«Что означает масочный режим на практике? Все жители региона должны надевать маски при входе в магазины, парикмахерские, поликлиники, любые общественные учреждения, которые продолжают работу или возобновили ее. Персонал этих организаций также в обязательном порядке должен носить маски, а руководство — обеспечить наличие средств индивидуальной защиты для сотрудников. То же самое касается и общественного транспорта — только в масках», - написал в своем Инстаграме глава региона Игорь Кобзев.

Для социально незащищенных категорий сибиряков закуплено более двух миллионов масок, их раздают органы соцзащиты, минздрав, волонтеры. В крупных магазинах есть резерв масок для покупателей на случай необходимости.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 21 мая.

Не в каске, но в маске. С сегодняшнего дня в Иркутской области действует обязательный масочный режим. Где его надо соблюдать? И кому раздадут маски бесплатно?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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