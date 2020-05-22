«Две недели задыхалась и температурила»: умерла 50-летняя сибирячка, подхватившая коронавирус в больнице

- Ни проститься с мамой, ни увидеть ее в последний раз… - плачет сибирячка Анастасия Харюткина.

Ее мать, 50-летняя Ирина Елкова, 20 мая умерла от коронавируса в инфекционной больнице Иркутска. Похороны строго в запаянном цинковом гробу, тело обернуто в полиэтилен со специальным раствором, в могилу опустят люди в защитных костюмах - родным близко подходить запрещено… Увы, таковы условия безопасности.

- Если бы не COVID-19, мама дожила бы до глубокой старости, - тяжело вздыхает Анастасия. - Да, она целых 10 лет болела сахарным диабетом, но следила за своим состоянием, и врачи предрекали ей долгую жизнь. В апреле она буквально на шесть дней легла в городскую больницу №1, потому что подскочил сахар в крови. Спустя пять дней лечения ее выписали домой. Сначала все было в порядке, но через три дня у нее поднялась температура до 37,2. На всякий случай мама вызвала скорую, но другие симптомы не проявлялись, поэтому на коронавирус ее не тестировали. А когда в первых числах мая у нее начался кашель, ее сразу госпитализировали в инфекционку и взяли тест на COVID-19. Он оказался положительным. Тут-то и выяснилось, что в больнице №1 мама лежала в одной палате с зараженной женщиной…

Ирине становилось хуже с каждым часом. Буквально в течение одного дня она начала задыхаться, ей подвели кислород. Но даже в такой ситуации сибирячка не теряла оптимизма.

- Мама всегда была очень улыбчивой и позитивной, - вспоминает Анастасия. - Даже в тот день, когда слегла, согласилась сфотографироваться для «Инстаграма» блогера, с которым лежала в палате. И не просто согласилась, а еще и красоту наводила: причесалась, подкрасила губки! Вот такая она была неунывающая. Хотя уже тогда предчувствовала, что из больницы не выйдет. Говорила: «Кажется, я больше никогда не увижу свою дочь и внуков»…

А это первый день, как Ирина попала в инфекционку. Фото: соцсети.

Ночью Ирине стало хуже, она не могла ни дышать, ни говорить, и ее срочно перевели в реанимацию. Там женщина провела 13 дней в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но, увы, ее легкие разрушились.

- Люди толкуют, мол, из-за диабета у мамы ослаб иммунитет, и это сыграло решающую роль, - рассказывает Анастасия Харюткина. - Врачи говорят, коронавирус опасен сам по себе, не защищен никто, и проявляется он по-разному… Я умоляю иркутян: будьте осторожны, носите маски, берегите себя и близких! Это очень страшный вирус.

Ирина, как о ней вспоминают родные, была очень отзывчивой и доброжелательной, обожала своих внуков, любила общение и внимание окружающих. До болезни работала продавцом в продуктовом магазине.

- Многие люди соболезнуют нам и поддерживают, спасибо всем неравнодушным, - всхлипывает Анастасия. - Нам ведь даже не позволили собрать маму в последний путь, обмыть одеть тело. Ее обернули в полиэтилен, одежду положили рядом. Затем - в обычный гроб, а его запаяли в цинковом…

Умершую от коронавируса хоронят в цинковом гробу. Фото: предоставлено Анастасией Харюткиной.

Специальной машиной гроб повезли в поселок Тулюшка Куйтунского района - там похоронены отец и мать Ирины Елковой, там живут ее родственники. Его сразу доставят на кладбище, не приближая к жилым домам. А за погребением родным разрешат наблюдать издалека…

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Для тех, кто хочет поддержать родных умершей Ирины Елковой и помочь собрать им на похороны, можно перевести любую сумму по номеру телефона ее дочери, Анастасии Петровны Харюткиной: 89086634032.

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