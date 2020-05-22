«15 лет ждали, что за нами придут»: двух убийц цыганки-наркоторговки задержали за три месяца до истечения срока давности

Убийство цыганки, которое произошло 13 августа 2005 года, жителей Слюдянки заставило оцепенеть от ужаса. Звериная жестокость – застрелить мать на глазах 15-летнего сына, а потом до полусмерти избить подростка! Изверги, одно слово изверги, только этим словом можно назвать тех, кто на такое решился. Однако свое мировоззрение в скорости очень многие поменяли на диаметрально противоположное. Жители, кто обвиняли неизвестных им убийц, встали на их защиту, когда узнали, что убитая цыганка много лет травила наркотиками Слюдянку, в том числе подростков. И ее убийство восприняли как избавление города от торговки смертью.

- Нападавших было двое.. - рассказал чудом выживший сын цыганки, когда пришел в себя. Это все, что он помнил…

Мотив убийства был не понятен. Если это идейные чистильщики, которые хотели избавить город от продавцов смертельных веществ, тогда, почему, они еще и ограбили погибшую, забрав золотую цепочку, принадлежащую цыганке, а также перерыли весь дом, явно надеясь найти другие драгоценности? Если же это простые грабители, тогда, почему они не взяли 300 тысяч рублей наличными, лежащие в обычной коробке из-под обуви? Кстати, эти огромные деньги по тем временам, убитая как раз «заработала» на продаже наркотиков.

Ответов на эти вопросы сыщики и следователи не нашли. Через два месяца расследование дела приостановили и положили его на полку, на котором оно благополучно пылилось более 14 лет. И лишь в самом конце декабря 2019 года руки до него дошли у сотрудников специально созданного отдела по расследованию преступлений прошлых лет.

- Предварительное следствие мы возобновили 31 декабря 2019-го, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» руководитель следственного отдела по Слюдянскому району СУ СК РФ по Иркутской области Павел Анищенко. – Почему взялись за это дело? Когда изучали его, поняли, что там есть за что зацепиться. Например, когда нашли сына цыганки, который уже переехал в Братск, выяснили, что в 2005 году его допрос прошел очень поверхностно, так как он долго лежал в больнице.

Второй задержанный. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Еще раз опросив сына погибшей, местных жителей, соседей, следователям всего за 5 месяцев удалось найти убийц. Правда, произошло все не сразу. Сначала удалось разговорить знакомого цыганки.

- Летом 2005 года в Слюдянку из Новой Игирмы переехал мужчина, который расспрашивал меня о том, кто и где в городе торгует наркотиками. – рассказал мужчина. - А затем он предложил мне совершить разбойное нападение на квартиру цыганки. Но я отказался.

- Другие местные жители рассказали, что примерно в тот же период августа 2005-го этот же мужчина пытался продать золотую цепочку, - говорит Павел Анищенко. – Тут мы и поняли, что это наш клиент. Выяснили, что он давно вернулся в Новую Игирму и спокойно работает водителем лесовоза. Вскоре туда отправилась оперативная группа.

Отпираться уже 46-летний Константин Михайлов (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) не стал и вообще, как показалось следователям не сильно удивился своему задержанию. Сразу сдал своего подельника и рассказал подробности событий 15-летней давности.

Спустя 15 лет задержанных привезли во двор того дома, где они расправились с наркоторговкой. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Оказалось, что тогда мужчина приехал в Слюдянку, чтобы скрыться от следствия, так как находился в федеральном розыске за разбой. Работу на новом месте найти не смог, зато придумал план легкой наживы. Как считает следствие, он знал, что все наркоторговцы хранят деньги у себя дома. Вот и решил ограбить кого-нибудь из них, предварительно наведя справки по городу. Один на дело пойти не решился и начал искать подельника. Им сразу согласился стать местный 25-летний житель, с которым он познакомился в игровом салоне. Тот как раз крупно проигрался и искал деньги, чтобы вернуть долги.

- По словам организатора убийства, он купил обрез с двумя патронами за две бутылки самогона у бомжа, - говорит Павел Анищенко. – Утром 13 августа 2005 года сообщники постучались в дом, когда хозяйка открыла, они сразу выстрелили ей в грудь, прошли в комнату, где избили ее сына. Забрав цепочку и кейс с документами, они скрылись, а вот коробку с деньгами каким-то чудом не нашли.

Организатора убийства задержали в Новой Игирме 14 мая, а его подельника в тот же день в поселке Маркова под Иркутском. Они сознались в убийстве, но выдвинули свой мотив преступления.

- Сказали, что вели здоровый образ жизни и были категорически против наркотиков, испытывая неприязнь к торговцам, - говорит Павел Анищенко. – Сами они наркотики действительно не употребляли. Но по версии следствия, на преступление они пошли в первую очередь из-за желания нажиться. Им нужны были деньги. На допросе оба сказали прямым текстом: «Все эти 15 лет мы ждали, что в любой момент за нами придут».

Следственный эксперимент, на котором задержанный показывает, как проникал в квартиру с сообщником. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В отношении задержанных возбуждены сразу два уголовных дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Организатора заключили под стражу, его сообщника под домашний арест. Удивительно, но до истечения срока давности преступления, задержанные не дотянули ровно три месяца.

- Пожизненное им, конечно уже не дадут, - заключает Павел Анищенко. – Так как они не раскаялись, не явились с повинной, избежать тюрьмы тоже вряд ли получится. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сидевший за угон автомобиля сибиряк сбежал из тюрьмы на машине начальника колонии (Подробности)

Познакомился в интернете и обратил в проститутки: сутенер полгода держал взаперти 17-летнюю девушку и зарабатывал на ней (Подробности)