«#Ядома»: Лучшие из лучших получили призы и подарки

«Комсомолка» вместе с партнером - страховой компанией «Колымская» выступила организатором конкурса «#Ядома». Читателям, которые из-за коронавируса проводят эти дни дома, было предложено поделиться своими увлечениями, которые помогают не скучать во время вынужденных выходных. Кто-то освоил новый рецепт вкусного блюда, кто-то начал делать эффективные упражнения, чтобы совершенствовать свою фигуру. Всем этим читатели активно делились на сайте irk.kp.ru, сопровождая свои фотографии хештегом #Ядома. И вот определились победители. 1-е место заняла Айшан, которая на карантине занимается игрой на пианино.

1-е место заняла Айшан, которая на карантине занимается игрой на пианино.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, через месяц… Поэтому я хоть как-то пытаюсь не забывать программу, - отметила она.

На 2-е место в этом конкурсе вышел Эльшан Нагиев. Он занимается дзюдо.

2-е место занял Эльшан Нагиев. Он занимается дзюдо.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мне нужно делать упражнения, чтобы не потерять форму. Занимайтесь спортом! - призвал всех иркутян молодой спортсмен.

Ну и 3-е место досталось Дарье Корневой.

- Пока спортзалы на время самоизоляции закрыты, я продолжаю тренироваться дома, - поделилась она своими достижениями.

3-е место досталось Дарье Корневой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все победители получат сертификаты на страхование от СК «Колымская», а также сертификаты на канцелярские товары и наборы для творчества.

- Конкурс очень интересный и актуальный, - отметила Людмила Чурилова, директор Ангарского филиала страховой компании «Колымская». - Сейчас очень важно, чтобы люди, сидя дома, находили какие-то интересные занятия, направленные на развитие и самосовершенствование. Это также время для новых открытий и свершений. Юноши и девушки, которые приняли участие в конкурсе, воспользовались возможностями, которые дал карантин, и открыли в себе новые грани, новые таланты.

Кстати, оформить страховой полис тоже можно, не выходя из дома: на сайте www. kolm.ru.

Сейчас, к примеру, самое время застраховаться от укуса клеща. Рано или поздно мы все поедем отдыхать на природу, а клещевой энцефалит, как известно, может быть пострашнее коронавируса.

Сам полис стоит от 190 до 300 рублей - в зависимости от программы, города и наличия скидок. При этом страховая сумма по договорам страхования достигает 300 тыс. рублей на одного человека. Если полиса нет, человеку, которого укусил клещ, придется выложить из своего кармана деньги и на осмотр врача, и на исследования, и на лекарство, что очень недешево. К примеру, одна ампула иммуноглобулина стоит около 1000 рублей, а их потребуется несколько - все зависит от веса человека. Если пострадавший от укуса клеща весит 80 кг, то препарат ему обойдется в 8 тыс. рублей, не считая дополнительных услуг.

Также во время самоизоляции актуально страхование от несчастного случая, так как бытовые травмы происходят довольно часто и дома, и во дворе, и на даче. Оформить страховку тоже можно онлайн или связавшись с агентом по телефонам (3952) 54-64-10 в Иркутске и (3955) 510-110 в Ангарске.

В «Колымской» каждая семья найдет для себя нужный и наиболее приемлемый вид страхования. Компания активно развивает такие направления, как накопительные программы страхования взрослых и детей. Страховая защита и накопление денежных средств небольшими суммами стали возможны благодаря программам «Защита» и «Защита+». Страхование детей представлено программами «Дети» и «Дети+», «Забота о детях» и «Забота о детях+».

Примечательно, что страхование жизни (от 5 лет и более) в настоящее время поддерживается государством - обладатели таких полисов имеют право на возврат подоходного налога в размере до 15,6 тыс. рублей в год.

На правах рекламы.